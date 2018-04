Judo | Europei 2018 | tutti gli azzurri in gara venerdì 27 aprile Avversari e tabellone

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 27 aprile : Dopo lo splendido argento di Matteo Medves nella categoria -66 kg, arriva una giornata campale per i colori azzurri in occasione degli Europei 2018 di Judo. A Tel Aviv entrano in scena oggi, venerdì 27 aprile, le due punte di diamante della Nazionale italiana: Fabio Basile ed Edwige Gwend. Le gare prenderanno il via alle 12.00 ora italiana con le eliminatorie delle categorie maschili -73 kg e -81 kg e delle categorie femminili -63 kg e -70 kg, ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves astro nascente del panorama mondiale - Manuel Lombardo è sulla buona strada. Rientro incoraggiante per Rosalba Forciniti : Un nuovo fuoriclasse irrompe sulla scena dello sport italiano a Tel Aviv. Matteo Medves è lo straordinario protagonista della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento in Israele, con una medaglia d’argento nella categoria -66 kg che luccica quasi come un oro. Medves, 24 anni a giugno, ha mostrato una freddezza e una tenuta mentale da veterano, superando avversari sulla carta più quotati di lui ed ergendosi ai ...

Judo - Europei 2018 : Russia padrona a Tel Aviv! Tre ori nella prima giornata - gioia Kosovo con Gjakova : Russia padrona nella prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). Sono ben tre le medaglie d’oro conquistate dai russi nelle cinque categorie di peso in gara nella prima giornata della competizione. Ad issarsi sul gradino più alto del podio per prima è stata la russa Irina Dolgova, che ha tenuto fede al ruolo di favorita nella categoria -48 kg, battendo in finale l’ungherese Eva ...

Judo - Europei 2018 : il medagliere. La classifica e i podi. Italia in quinta posizione : I RISULTATI ED I PODI DEGLI Europei 2018 DI Judo PRIMA GIORNATA UOMINI (-60 kg) 1. YASHUEV, Islam (RUS) 2. GERCHEV, Yanislav (BUL) 3. MCKENZIE, Ashley (GBR) UOMINI (-66 kg) 1. GOMBOC, Adrian (SLO) 2. MEDVES, Matteo (ITA) 3. FLICKER, Tal (ISR) DONNE (-48 kg) 1. DOLGOVA, Irina (RUS) 2. CSERNOVICZKI, Eva (HUN) 3. CHERNIAK, Maryna (UKR) DONNE (-52 kg) 1. KUZIUTINA, Natalia (RUS) 2. KRASNIQI, Distria (KOS) 3. PRIMO, Gefen (ISR) DONNE (-57 ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves irrompe tra i grandi! Argento che vale nei -66 kg : Matteo Medves è medaglia d’Argento agli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). L’azzurro è arrivato ad un passo dalla vittoria, ma ha ceduto in finale contro lo sloveno Adrian Gomboc, che ha fatto prevalere la sua maggiore esperienza internazionale nell’ultimo atto della categoria -66 kg, portando a casa l’oro che gli era sfuggito l’anno scorso a Varsavia, quando concluse la sua prova al ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : PODIO ITALIA!!! Matteo Medves in finale contro lo sloveno Gomboc

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves in finale per l’oro! Spazzato via il montenegrino Marko Gusic! : L’Italia si gode il primo podio agli Europei 2018 di Judo, in corso a Tel Aviv (Israele). Matteo Medves è in finale nella categoria -66 kg al termine di un percorso a dir poco esaltante, nel corso del quale si è imposto in maniera autoritaria contro tutti i suoi avversari fino a godersi il palcoscenico dell’ultimo atto, che avrà luogo a breve sul tatami israeliano. Medves ha sconfitto in semifinale il montenegrino Marko Gusic, un ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : dalle 16.00 le semifinali - Matteo Medves per l'impresa

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves impetuoso! E’ in semifinale - l’azzurro si gioca le medaglie. Fuori Forciniti e Lombardo : Fenomenale Matteo Medves. L’azzurro è in corsa per l’oro agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele) nella categoria -66 kg grazie all’approdo in semifinale, conseguito battendo avversari di grande caratura tecnica e consacrandosi ai vertici della disciplina. Medves ha sconfitto al primo turno il francese Kilian Le Blouch, piazzando un waza-ari che gli ha spianato la strada verso gli ottavi, dove la buona sorte gli ha ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. MATTEO MEDVES SPETTACOLARE - è in semifinale nei -66 kg! Manuel Lombardo beffato. Fuori Martina Lo Giudice - Francesca Milani e Rosalba Forciniti

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves ai quarti dei -66 kg! Che beffa per Manuel Lombardo! Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani e Rosalba Forciniti

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves ai quarti dei -66 kg! Manuel Lombardo al secondo turno. Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani e Rosalba Forciniti

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves - Manuel Lombardo e Rosalba Forciniti passano il turno! Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Matteo Medves e Rosalba Forciniti passano il turno! Niente da fare per Martina Lo Giudice - fuori agli ottavi Francesca Milani