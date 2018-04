Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito si consacra tra i grandi - un bronzo che vale oro. Fabio Basile e Edwige Gwend sottotono a Tel Aviv : L’Italia brinda alla seconda medaglia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). A lasciare il segno sulla spedizione azzurra stavolta è Antonio Esposito, straordinario talento che a 23 anni ha raggiunto il top della maturità agonistica, mettendo in evidenza una capacità straordinaria di reggere la pressione che gli è valsa una spettacolare medaglia di bronzo nella categoria -81 kg. Esposito è stato capace di piazzare i colpi decisivi ...

Judo - Europei 2018 : Israele in tripudio per Sagi Muki - oro nei -81 kg. La francese Agbegnenou spodesta la slovena Trstenjak nei -73 kg : Israele in tripudio nella seconda giornata degli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv. Il pubblico di casa gioisce per il trionfo di Sagi Muki, che ha sorpreso tutti nella categoria -81 kg, conquistando una clamorosa medaglia d’oro e mandando in visibilio la platea accorsa per sostenere i propri beniamini. Muki è riuscito nell’impresa di battere in semifinale il russo Lappinagov, grande favorito della vigilia, ribaltando poi il pronostico ...

Judo - Europei 2018 : il medagliere. La classifica e i podi. Italia in nona posizione - dominio russo : I RISULTATI ED I PODI DEGLI Europei 2018 DI Judo -60 kg 1. YASHUEV, Islam (RUS) 2. GERCHEV, Yanislav (BUL) 3. MCKENZIE, Ashley (GBR) 3. MUDRANOV, Beslan (RUS) 5. LESYUK, Artem (UKR) 5. PAPINASHVILI, Amiran (GEO) 7. GARRIGOS, Francisco (ESP) 7. SZABO, Csaba (HUN) -66 kg 1. GOMBOC, Adrian (SLO) 2. MEDVES, Matteo (ITA) 3. FLICKER, Tal (ISR) 3. SHERSHAN, Dzmitry (BLR) 5. GUSIC, Marko (MNE) 5. SAFAROV, Orkhan (AZE) 7. CRISOSTOMO, Joao (POR) 7. ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito fa gioire l’Italia a Tel Aviv! Sconfitto il turco Gulduren - arriva il bronzo nei -81 kg : arriva un altro podio per l’Italia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele), dopo l’argento di Matteo Medves nella prima giornata di gare. A conquistarlo è Antonio Esposito, che ha portato a casa la medaglia di bronzo nella categoria -81 kg, battendo nella finale per il terzo posto il turco Ilker Gulduren con una prova di grande autorità. Il campano è riuscito subito a prendere il comando delle operazioni con un fantastico ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. ANCORA PODIO ITALIA! Antonio Esposito è bronzo : battuto il turco Gulduren! Subito fuori Basile e Gwend

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito sconfitto in semifinale dal belga Chouchi. Per il bronzo sfida al turco Gulduren : Si spegne a 2” dal termine del match il sogno di Antonio Esposito di conquistare la finale agli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dal belga Sami Chouchi, che lo ha costretto ad accumulare il terzo shido a pochi istanti dalla conclusione di una sfida parzialmente condizionata dal piccolo infortunio rimediato dall’alfiere italiano nelle battute ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito si arrampica in semifinale nei -81 kg! Giornata negativa per Basile e Gwend : Antonio Esposito è letteralmente scatenato agli Europei 2018 di Judo. Il 23enne si è qualificato alle semifinali tra gli 81kg confermando di poter essere una vera e propria mina vagante in grado di fare saltare il banco: sul tatami di Tel Aviv (Israele) il Campione del Mondo U21 2013 si è reso protagonista di un percorso netto davvero emozionante. Al primo turno ha eliminato l’ostico armeno Vartan Khachatryan grazie a uno spettacolare ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Antonio Esposito in semifinale! Eliminazioni premature per Basile e Gwend

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Fabio Basile e Antonio Esposito avanti con autorità! Fuori al primo turno Giovanni Esposito e Christian Parlati

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Il giorno di Fabio Basile. Edwige Gwend ambiziosa

Judo - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 27 aprile. Avversari e tabellone verso la zona medaglie : Sarà un’Italia da battaglia quella che entrerà in scena oggi, venerdì 27 aprile, in occasione della seconda giornata degli Europei 2018 di Judo, che hanno luogo a Tel Aviv (Israele). Dopo il fantastico argento conquistato da Matteo Medves nella categoria -66 kg, gli azzurri puntano ad incrementare il proprio bottino con le due principali armi a disposizione della pattuglia italiana: Fabio Basile e Edwige Gwend. Il primo si confronterà ...

Judo - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 27 aprile : Dopo lo splendido argento di Matteo Medves nella categoria -66 kg, arriva una giornata campale per i colori azzurri in occasione degli Europei 2018 di Judo. A Tel Aviv entrano in scena oggi, venerdì 27 aprile, le due punte di diamante della Nazionale italiana: Fabio Basile ed Edwige Gwend. Le gare prenderanno il via alle 12.00 ora italiana con le eliminatorie delle categorie maschili -73 kg e -81 kg e delle categorie femminili -63 kg e -70 kg, ...

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves astro nascente del panorama mondiale - Manuel Lombardo è sulla buona strada. Rientro incoraggiante per Rosalba Forciniti : Un nuovo fuoriclasse irrompe sulla scena dello sport italiano a Tel Aviv. Matteo Medves è lo straordinario protagonista della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento in Israele, con una medaglia d’argento nella categoria -66 kg che luccica quasi come un oro. Medves, 24 anni a giugno, ha mostrato una freddezza e una tenuta mentale da veterano, superando avversari sulla carta più quotati di lui ed ergendosi ai ...