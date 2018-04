Jeep Grand Commander debutta al Salone Auto China 2018

Jeep Grand Commander - In Cina debutta la Suv a sette posti : Dopo mesi di anticipazioni la Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Grand Commander al Salone di Pechino. La Suv a sette posti propone un'estetica derivata dalla concept Yuntu e, nella gamma cinese del costruttore americano, si posizionerà ben al di sotto della Grand Cherokee con una forbice di prezzi tra i 279.800 e i 409.800 yuan, ovvero tra i 36.330 e i 53.174 euro. L'offerta si comporrà di otto diversi allestimenti, tutti ...

Marchionne tira la corsa alla Jeep : "Sarà il più grande brand del gruppo" : MILANO - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un marchio eccezionale, su cui dobbiamo ...

Jeep Grand Cherokee Trackhawk - suv da 700 CV made in USA : Al Salone di Ginevra Jeep si presenta con una certa mole di novità. La quarta generazione della Wrangler, la Cherokee restyling e l’aggiornamento della Renegade sono tutte vetture interessanti, ma ce n’è una che le batte di gran lunga e senza nemmeno troppo sforzo. E la Grand Cherokee Trackhawk che dopo aver debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti arriva finalmente in Europa. È probabilmente una delle auto meno logiche ma più ...

Jeep - A Ginevra con Compass Night Eagle e Grand Cherokee S : Al Salone di Ginevra 2018 la Jeep esporrà la Compass Night Eagle e la Grand Cherokee S, due inedite serie speciali nate per distinguersi con personalizzazioni estetiche dedicate. Al loro fianco saranno presenti, in anteprima europea, anche le nuove Wrangler, Cherokee e Cherokee Trackhawk. Lo stand, infine, sarà completato dalla presenza della Rengade MY 2018. Compass Night Eagle. La nuova serie speciale dedicata alla ...