ITC | quando il TUF 1 salvò le MMA

Fortnite in sviluppo su Nintendo SwITCh? Quando potrebbe essere svelato : Fortnite potrebbe essere in fase di sviluppo per Nintendo Switch, una versione dedicata quindi alla console ibrida. Questa è l’indiscrezione che sta rimbalzando in rete negli ultimi minuti. I classici ben informati sostengono che l’annuncio potrebbe addirittura arrivare durante l’E3 2018. Fortnite su Nintendo Switch Senza tralasciare il fatto che si tratta solo delle indiscrezioni, bisogna comunque considerare seriamente l'arrivo di Fortnite ...

Night Trap : 25th Anniversary Edition in arrivo per Nintendo SwITCh - vediamo quando : Night Trap: 25th Anniversary Edition metterà piede anche su Nintendo Switch molto presto, riporta Nintendoeverything.A portare l'annuncio è proprio il publisher Limited Run Games, il quale annuncia che il titolo è stato provvisoriamente programmato per l'uscita in vista di quest'estate.Per coloro i quali non hanno mai sentito parlare di Night Trap, devono sapere che si tratta di un gioco originariamente sviluppato da Digital Pictures nel 1987 e ...

Quando i Lego diventano accessori di SwITCh : un video per degli esperimenti davvero interessanti : Come tutti i possessori di Switch (e non solo) sapranno, il mese di aprile segnerà il debutto di Nintendo Labo, progetto molto curioso e interessante di Nintendo che unisce la console ibrida a degli elementi creati grazie a dei ben precisi schemi di cartone. L'interazione tra elementi in cartone e la console è sicuramente tutta da scoprire ma alcuni utenti hanno trovato un altro possibile e apparentemente insospettabile alleato per la ...