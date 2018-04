Italia | stipendi fermi | tasse al top Reintrodurre la scala mobile?

Giro d’Italia 2018 - quanti soldi guadagnano Aru - Froome e gli altri favoriti? Gli stipendi dei campioni della Corsa Rosa : Sono tante le stelle che parteciperanno al Giro d’Italia 2018, molti big saranno al via da Gerusalemme con l’obiettivo di conquistare l’ambita maglia Rosa e di festeggiare tra le bellezze di Roma. La prima Corsa a tappe della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti campioni pronti a darsi battaglia per i piazzamenti più importanti. Alcuni dei top rider in circolazione si cimenteranno sulle strade ...

L'Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - sanità : viaggio in un paese diviso in due : Il nostro paese si divide da sempre su grandi contrapposizioni. Da qualche anno è tornato a crescere anche l'antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni 2018 dalla doppia vittoria elettorale ...

Architetto a Parigi. “Emigrato come i miei nonni. Lo stipendio? Più del doppio rispetto all’Italia” : Non è difficile sentir parlare italiano mentre si passeggia tra i boulevard di Parigi. Spesso sono turisti con gli smartphone a mezz’aria, pronti a catturare momenti e monumenti, ma spesso sono giovani italiani in cerca di migliori opportunità di lavoro. Questi italiens sono diversi dai ritals del secondo dopoguerra, gli operai che emigravano in cerca di fortuna. I nuovi emigrati sono preparati, formati, specializzati. Tra loro c’è ...

Ryanair assume in tutta Italia : "Contratto di 2 anni e stipendio competitivo" : Ryanair ha dato il via alla nuova campagna di reclutamento per assumere personale. La compagnia aerea ha organizzato in tutta Italia una serie di giornate di recruiting per selezionare i futuri...

Eba : meno banchieri con stipendi alti - Italia stabile : Calo, nel 2016, dei banchieri europei con stipendi e bonus sopra il milione di euro annui mentre in Italia il numero è quasi invariato , da 174 a 172, . Lo rileva l'Eba nel rapporto annuale secondo ...

"Pochi gli editori puri in Italia Molti con interessi economici e..." 'Rai - alcuni stipendi sono immeritati' : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it

BankItalia : stretta su quinto stipendio : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Troppe criticità, contenziosi, comportamenti impropri e rischi nel settore dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Per questo dalla Banca d'...

Poveri nonostante lo stipendio : in Italia aumentano i “Working poor” : In Italia, soprattutto nel post elezioni, non si fa altro che parlare di reddito di cittadinanza e altri strumenti per combattere...

"Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un debito importante con EquItalia" : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto lui stesso in un lungo post sul proprio sito, ribadendo di essere pronto a "affrontare le conseguenze delle mie scelte" senza però accennare a possibili dimissioni.Sassi ha spiegato che "il problema" è nato quando il suo stipendio, ...