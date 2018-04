Italia | la povertà avanza | 7 | 3 milioni in gravi difficoltà e il Sud arranca

Istat : l'Italia migliora ma pesano povertà e ritardo del Mezzogiorno : Nonostante i progressi realizzati non si è colmato il divario del sistema produttivo nel suo complesso e, malgrado i molti segnali positivi, il nostro Paese arranca in diversi campi: mercato del lavoro, istruzione, formazione e conoscenza in generale

In Italia 7 - 3 milioni di persone in povertà : situazione drammatica per single e nel Sud Italia : Il rapporto Istat "Noi Italia" rileva la presenza di 7,3 milioni di cittadini che vivono in condizioni di indigenza. La situazione è piuttosto critica al Sud e le regioni che maggiormente scontano la diffusione di questa condizione di disagio economico sono la Sicilia e la Campania.Continua a leggere

Istat : in Italia povertà e ritardo Sud : 12.57 Nel 2016 in Italia il 12,1% degli individui vive in condizioni di grave deprivazione (11,5% nel 2015), oltre un quarto risiede in Sicilia e Campania (26,1% e 25,9%). Il nostro Paese supera di 4,6 punti percentuali la media Ue. Il dossier Istat evidenzia il ritardo in ambito europeo e la forbice a livello territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%). Resta forte in Italia anche lo squilibrio di genere, 72,3% degli uomini ...

Bassi redditi e alta pressione fiscale : al confronto con l'Europa l'Italia è una trincea di povertà. Indagine Adoc : In Italia i redditi sono più Bassi del 24,6% rispetto alla media europea. Sono circa 755 euro in meno che entrano in casa. A dirlo è un'Indagine dell'Adoc. L'associazione sottolinea che 'le spese ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di Italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Redditi : in Italia cresce il divario tra ricchezza e povertà : Dalla crisi del 2008 solo l'1,8% è detenuto dalla popolazione meno abbiente, rivela l'Eurostat, mentre ai più ricchi spetta il 24,4% -

Lavoro - Unimpresa : 'Boom precari - a rischio povertà 9 - 3 milioni di Italiani' : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro - Unimpresa : 'Boom precari - a rischio povertà 9 - 3 milioni di Italiani'

Italia fabbrica di precari : meno disoccupati - ma ad alto rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che, spiega Unimpresa, 'rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia Italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: ...

WeWorld Index 2018 : la povertà educativa affossa l’Italia in classifica : Oggi, alla Farnesina a Roma, abbiamo presentato il WeWorld Index 2018, lo strumento, giunto alla sua quarta edizione, che serve a valutare il progresso di un paese analizzando le condizioni di vita dei soggetti più a rischio di esclusione, come bambine e bambini, adolescenti e donne.La classifica presentata quest'anno include 171 paesi. In 100 di essi, vi sono forme insufficienti, gravi o gravissime di esclusione, 50 paesi se si ...

L'Osservatore Romano : 'Povertà - Italia sempre più fragile - un milione di famiglie senza reddito' : RIspetto al 2008, quando la crisi aveva toccato il punto più basso, l'economia Italiana si sta lentamente riprendendo. La recente ripresa dell'occupazione è caratterizzata da 'un significativo ...

Povertà - Reddito di Inclusione/ Meno di 300 euro al mese a circa 900.000 Italiani : 70% degli aiuti al Sud : Il Reddito di Inclusione interessa 900.000 persone in Italia. L'importo medio è di 297 euro al mese e i percettori sono in maggioranza al Sud. I dati dell'Inps(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:44:00 GMT)

Boeri (Pres. Inps) : Povertà - in Italia reddito minimo c’è : Boeri: Basta mette bandierine, serve impegno per maggiori risorse – Roma – Tito Boeri, Presidente dell’Inps, ha rilasciato alcune dichiarazioni. E’ infatti intervenuto nel dibattito attorno... L'articolo Boeri (Pres. Inps): Povertà, in Italia reddito minimo c’è proviene da Roma Daily News.