Italia | in crescita le retribuzioni contrattuali

Le conserve della F.lli Polli volano in Italia e all’estero : nel 2017 messa a segno una crescita a doppia cifra : Il Made in Italy che vince nel mondo porta il nome di Fratelli Polli: da 146 anni l’azienda toscana, originaria di Monsummano dove ha sede lo storico stabilimento, produce conserve vegetali esportando la tradizione italiana in linea con i dettami della dieta mediterranea. In uno scenario in cui il comparto delle conserve tradizionali è cresciuto in media del 4.7%, Polli ha chiuso il 2017 con una crescita a doppia cifra sia a volume sia a valore ...

L’Italia ha sperimentato una crescita solida : Lo scorso anno l’Italia ha sperimentato una crescita ”solida”, con la domanda interna che ha continuato a espandersi sostenuta da

Padoan - crescita Italia solida : Lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, nel discorso depositato all'Imfc, il braccio esecutivo del Fmi. ''Il mercato del lavoro ha mostrato ulteriori progressi con l'occupazione ...

Padoan - crescita Italia solida : Lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, nel discorso depositato all'Imfc, il braccio esecutivo del Fmi. ''Il mercato del lavoro ha mostrato ulteriori progressi con l'occupazione ...

Dalla crescita alle riforme : perché tra Spagna e Italia non c’è partita : Non è un caso se gli spagnoli sono diventati più ricchi degli Italiani, come ha rivelato il Fmi. E se nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più. Ecco cosa c’è dietro il sorpasso di Madrid (e il calcio non c’entra)...

Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia? Sarebbe incredibile. Forma in crescita - avversari fortissimi. Non so se farò il Mondiale” : Chris Froome ha concluso il Tour of the Alps in quarta posizione, andando in difficoltà a volte in salita e paventando una condizione di Forma ancora non eccellente in vista dell’imminente Giro d’Italia. Il britannico ha rilasciato un’intervista a Marca raccontando il suo momento: “Sto lavorando nel miglior modo possibile. Corro al massimo delle mie possibilità. Sono venuto al Tour of the Alps per acquisire la migliore ...

Dalla crescita alle riforme : perché tra Spagna e Italia non c'è partita : Ha ancora senso fare confronti tra Spagna e Italia, come andava di gran moda una decina di anni fa, quando i giornali si divertivano a raccontare del 'duello' tra Roma e Madrid e del possibile ...

Crescita - turismo e agroalimentare così la Spagna sorpassa l'Italia : E all'esecutivo che verrà il ministro dell'Economia dice: 'Non ci sono scorciatoie, è la strada giusta'. 'I governi devono attuare le riforme nella speranza che i risultati vengano riconosciuti' ...

Crescita - turismo e agroalimentare così la Spagna sorpassa l’Italia : In Spagna il titolo campeggia ovunque con punto esclamativo (e in italiano): «Sorpasso!». A certificare quello che finora si era soltanto intuito attraverso indicatori, per così dire, informali, come la Champions League o il numero di turisti, arriva ora un dato solido quanto allarmante per l’Italia: gli spagnoli sono più ricchi di noi. Gli abitant...

Crescita - le riforme che servono all'economia Italiana : Il nostro Paese resta il fanalino di coda in Europa per incremento del pil. Per questo il Fondo monetario ci chiede altre misure strutturali

Borsa Italiana - in crescita il controvalore degli scambi del 20/04/2018 : Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in rialzo del 6,35% rispetto ai precedenti 2,57 ...

Oltre 100 milioni di SIM attive in Italia : MVNO in crescita : Secondo il nuovo rapporto AGCOM sono state vendute Oltre 100 milioni di SIM ed è merito degli Operatori Virtuali in netta crescita. Wind Tre, Vodafone e TIM aspettando Iliad Wind Tre dominano il mercato delle SIM ma gli altri non stanno a guardare In Italia sono 100,2 milioni le linee mobili attive con un aumento […]

Atlantia : archivia conti in crescita - avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos : Roma, 20 apr. (Adnkronos) – avanti sui mercati esteri, a cominciare da quello spagnolo, ma sempre con il baricentro in Italia. Mentre viene archiviato un altro anno all’insegna di redditività e utili in crescita, è Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia a indicare la rotta intrapresa con le nuove sfide che il gruppo è chiamato ad affrontare. Innanzitutto, c’è l’operazione Abertis che “apre ...

Atlantia : archivia conti in crescita - avanti su estero ma baricentro in Italia/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – In questo scenario, tiene poi a mettere in chiaro l’ad di Atlantia, “l’Italia rimane il baricentro del gruppo. Abbiamo attività talmente importanti per il Paese e investimenti rilevanti che questo fa sì che manterremo in Italia e a Roma il nostro baricentro. Su questo non ho dubbi”. Né preoccupa l’evoluzione dello scenario politico Italiano e le possibili ripercussioni che la nascita di una ...