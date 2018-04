Istat | povertà | 7 | 3 milioni di italiani in grave disagio economico | il 21% nel Mezzogiorno

Istat : l'Italia migliora ma pesano povertà e ritardo del Mezzogiorno : Nonostante i progressi realizzati non si è colmato il divario del sistema produttivo nel suo complesso e, malgrado i molti segnali positivi, il nostro Paese arranca in diversi campi: mercato del lavoro, istruzione, formazione e conoscenza in generale

Istat : in Italia povertà e ritardo Sud : 12.57 Nel 2016 in Italia il 12,1% degli individui vive in condizioni di grave deprivazione (11,5% nel 2015), oltre un quarto risiede in Sicilia e Campania (26,1% e 25,9%). Il nostro Paese supera di 4,6 punti percentuali la media Ue. Il dossier Istat evidenzia il ritardo in ambito europeo e la forbice a livello territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%). Resta forte in Italia anche lo squilibrio di genere, 72,3% degli uomini ...