Istat | l' Italia migliora ma pesano povertà e ritardo del Mezzogiorno

Istat - la Calabria è la regione più povera d'Italia : Doppia la Puglia, la Sardegna e l'Umbria. La Sicilia quella con il più alto numero di persone indigenti. Povertà assoluta invece più accentuato nel centro-nord-Italia -

Istat : 7 - 3 milioni di italiani in grave disagio economico : Il 12,1% degli italiani, circa 7,3 milioni di persone, vive in condizioni di grave deprivazione, ovvero in forte disagio economico. Lo rileva l'Istat nel rapporto "Noi Italia" analizzando i dati del ...

Istat : in Italia povertà e ritardo Sud : 12.57 Nel 2016 in Italia il 12,1% degli individui vive in condizioni di grave deprivazione (11,5% nel 2015), oltre un quarto risiede in Sicilia e Campania (26,1% e 25,9%). Il nostro Paese supera di 4,6 punti percentuali la media Ue. Il dossier Istat evidenzia il ritardo in ambito europeo e la forbice a livello territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno (70,2% e 47,7%). Resta forte in Italia anche lo squilibrio di genere, 72,3% degli uomini ...

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bankitalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Coldiretti - Istat : torna a crescere la spesa degli italiani in alimentari e bevande : Dopo cinque anni di segno negativo torna a crescere in maniera significativa la spesa degli italiani in alimentari e bevande (+3,2%). E’ quanto emerge dalle analisi della Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sui conti economico nazionali. Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – sono sia gli acquisti di bevande con un +4,6% (acqua imbottigliata, birra, spumanti e vino) che quelli di prodotti alimentari (+3%). Tra le ...

Istat : segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia : prudenza sui conti pubblici : Istat: segnali di una lieve frenata dell’economia | Bankitalia: prudenza sui conti pubblici Bankitalia precisa che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto e per questo “una politica di bilancio prudente è nell’interesse dell’Italia” continua a leggere

Istat : indicatore anticipatore economia Italia mostra a marzo lievi... : Lievi segnali di rallentamento a marzo per l'indicatore anticipatore dell'economia Italiana, che si mantiene comunque sui livelli massimi del periodo.

Italia : QE - a marzo acquIstati titoli per 3 - 4 miliardi di euro : Nell'ambito del piano di Quantitative Easing della Banca Centrale europea, a marzo sono stati acquistati titoli Italiani per 3,42 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,63 miliardi del mese ...

Istat : solo il 5% delle aziende italiane ha un’alta digitalizzazione : Istat: solo il 5% delle aziende italiane ha un’alta digitalizzazione Il fronte connettiività però si rafforza: tra il 2012 e il 2017 è passata dal 10% al 24% delle imprese, ma si amplia il divario tra Pmi e grandi imprese. Continua a leggere

