Israele | improvvisa inondazione nel deserto | recuperata la 10ª vittima

Emergenza in Israele : 9 morti in un’inondazione improvvisa - si cerca disperso : Nove giovani israeliani sono morti dopo essere stati trascinati via da un’inondazione improvvisa che li ha travolti Nahal Tzafit, una zona di escursioni vicino al Mar Morto. I soccorritori hanno recuperato altri 13 ragazzi sani e salvi e due con ferite lievi mentre sono ancora alla ricerca di un disperso. Il gruppo di 18enni faceva parte di un programma preparatorio al servizio di leva, obbligatorio in Israele per uomini e donne ...