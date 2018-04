Ipotesi sulla morte del dj Avicii | si è tolto la vita?

L’addio ad April Kepner in Grey’s tra Ipotesi sulla trama e ricordi di una commossa Sarah Drew (foto e video) : L'addio ad April Kepner in Grey's Anatomy si consumerà nell'ultimo episodio della quattordicesima stagione, insieme a quello di Arizona Robbins: entrambi i personaggi, come ormai noto, usciranno di scena nel finale che sarà trasmesso su ABC, negli Stati Uniti, il 18 maggio. Entrambe le attrici hanno terminato le riprese delle loro ultime scene e non torneranno sul set per Grey's Anatomy 15, il cui rinnovo è stato appena annunciato da ABC. ...

Tutte le Ipotesi sulla scomparsa del magnate tedesco sul Cervino : Secondo i soccorritori che lo stanno cercando da sabato pomeriggio le speranze di trovare ancora in vita Karl-Erivan Haub, il magnate tedesco di 58 anni erede del gruppo industriale Tengelmann scomparso nella zona del Cervino tra il confine italo-svizzero, sono ridotte al lumicino. L'uomo aveva lasciato sabato la località elvetica di Zermatt per un'escursione scialpinistica nella zona del Piccolo Cervino per rifinire la ...

Spazio : analisi su rocce lunari - nuova Ipotesi sull’origine dell’acqua sulla Terra : Fino a dieci anni fa gli scienziati ritenevano di avere un quadro abbastanza preciso del processo di formazione che aveva interessato la Terra e la Luna. Ora, uno studio condotto dall’Università di Chicago e pubblicato su Science Advances, mette in discussione i lavori precedenti affermando che la Terra avrebbe acquisito l’acqua durante la fase principale della sua crescita. Fino ad oggi, la maggior parte della comunità scientifica, riteneva ...

“Morto dopo aver bevuto quell’acqua”. Decesso sospetto a Napoli di un 16enne : si indaga sulla scampagnata di Pasquetta. Ricoverata d’urgenza anche la sorella. Ipotesi choc : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ospedaliero con un codice di massima urgenza ma ogni tentativo è stato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il Decesso alle 6.45. Qualche ora dopo, al Cardarelli è arrivata anche la sorella di 19 anni, giunta con febbre ...

Tassa sulla plastica e signoraggio tra le Ipotesi per coprire il buco della Brexit : Il divorzio tra l'Unione europea e la Gran Bretagna si consumerà tra un anno, ma per Bruxelles è già tempo di strategie per capire come coprire il buco che si determinerà nel bilancio della Commissione quando il Regno Unito, secondo maggior contribuente, non darà più il suo apporto. Secondo quanto riporta il Financial Times la strategia prevede due azioni: una Tassa sulla plastica e prendere possesso dei ...

Salvini e il patto con Di Maio : braccio di ferro sulla premiership. E spunta l’Ipotesi di un terzo nome : Chissà se nei colloqui quotidiani con Silvio Berlusconi il leader della Lega gli ha spiegato tutti i suoi piani per trovare una maggioranza di governo. Compresi i piani B e C. Una cosa è certa: Matteo Salvini ripete come un mantra che «senza i 5 Stelle sarà difficile trovare una soluzione» al rompicapo post-elettorale. L’intesa deve passare per for...

Cannes 2018 : da Sorrentino a Cuaron - da Guadagnino a Von Trier - le Ipotesi sulla lineup : Nonostante tutto il gigante dello streaming spera di fare ritorno in selezione. Il prodotto più papabile è il thriller Hold the Dark di Jeremy Saulnier , con Jeffrey Wright e James Badge Dale , o il ...

Torino - nuova inquietante Ipotesi sulla ressa durante la finale della Juventus : Doveva essere una grande serata di sport nel luogo che tradizionalmente ospita in centro a Torino tutte le manifestazioni popolari legate alla Juventus; invece quella notte, lo scorso 3 giugno, piazza San Carlo si è tinta di sangue. Una ressa – a lungo rimasta inspiegabile – tra i 35mila tifosi juventini, accorsi ad assistere alla finale di Champions League contro il Real Madrid, ha causato migliaia di feriti ed una vittima, Erika Pioletti, ...

Juventus-Atalanta - le Ipotesi sulla probabile formazione bergamasca fanno infuriare il web : Juventus-Atalanta, si avvicina il recupero della giornata del campionato di Serie A, alle 18 le due squadre scenderanno in campo in una partita importante per lo scudetto e la qualificazione in Europa League, la squadra di Allegri può scappare a più 4 sul Napoli mentre quella di Gasperini spera di rientrare definitivamente in corsa per le posizioni che contano. Ma nel frattempo arrivano nuove accuse sui social che riguardano la partita di oggi, ...

Ipotesi sulla nuova questione cattolica : Il giuramento con rosario e Vangelo sarà un brutto problema per tutti, lo si è già notato, quando un imam fondamentalista si candiderà al Parlamento ritenendo, a buon diritto, di poter giurare pure ...

Ecco le prime Ipotesi sulla morte di Davide Astori : “Strano che succeda una cosa del genere” : 1/6 LaPresse/Massimo Paolone ...

Marco Boni - scartata la pista del suicidio : le due Ipotesi sulla scomparsa : Sono due le ipotesi possibili sulla scomparsa di Marco Boni, il 16enne di Tione di cui non si hanno notizia dallo scorso 16 febbraio. La prima, quella più drammatica, è quella di un tragico incidente; la seconda è che Marco sia...