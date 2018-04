Intervento ' di routine' al tunnel carpale | amputato braccio a donna di 46 anni

Blastingnews

: Domani entro in ospedale per un'operazione all'anca, che verrà fatta VENERDI' 27. Benché considerato un intervento… - MGalzigna : Domani entro in ospedale per un'operazione all'anca, che verrà fatta VENERDI' 27. Benché considerato un intervento… - Calliedrgdr : @Derekdrgdr Intervento di routine *fa un piccolo gesto con la mano* devo fare una sostituzione d'anca, tu hai qualcosa di importante? - Derekdrgdr : @Calliedrgdr una cosa impegnativa? *chiede con un sorriso interessato* o un intervento di routine? -

(Di venerdì 27 aprile 2018) I medici possono sbagliare, ma qui c'è stata una grossa superficialita' da parte di chi mi aveva in cura: chi parla è #Paola Moise unadi 46di Rivalta di Torino che ha rischiato di morire e ha perso unin un caso di sospetta malasanita'. L'anno scorso è stata operata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Rivoli per sindrome del #, unconsiderato dagli specialisti di. Per le complicazioni dovute a un'infezione contratta in ospedale, ha dovuto subire l'amputazione del. L'inchiesta giudiziaria in corso che vede indagato un medico per lesioni colpose gravissime volge quasi al termine. La notizia di questo caso arriva all'indomani di altri due tragiche vicende accadute in due ospedali capitolini. Due pazienti sono morti: avevano entrambi un aneurisma all'aorta addominale VIDEOscambiata in ambo i casi per mal di ...