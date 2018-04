Intercettazioni | Pignatone | “Ecco perché la nuova legge non tutela la privacy”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Fuori dai processi temo continueremo are molti contenuti di, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salterannole soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. Lo scrive Giuseppe, in procuratore capo di Roma in una lunga lettera al quotidiano La Repubblica con cui esprime il suo parere negativo sulla riforma dellein vigore tra tre mesi. Secondo, infatti, lanonla privacy. “Il legislatore – scrive il capo dell’ufficio inquirente capitolino – si è mosso in una logica non sistematica, ma dall’esclusivo punto di vista della ...