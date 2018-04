Inter | tifosi divisi su Spalletti E senza Champions la dirigenza

Juventus - Barzagli : "Tifosi venuti a sostenerci. Inter? Fondamentale - non decisiva" : Il difensore bianconero parla di quanto accaduto ieri a Vinovo e della prossima sfida che attende la Signora

Inter - Candreva 'Juve arrabbiata - vinceremo per i nostri tifosi' : MILANO - Battere la Juventus sabato sera a San Siro, per l'Inter, è quasi paragonabile alla vittoria di un titolo. Primo per l'eterna rivalità tra le due società, secondo per la spinta emotiva che ...

Juve - Barzagli : "Nessuna contestazione dei tifosi". E l'agente di Asamoah "avverte" l'Inter : Il difensore: "Col Napoli giornata no". Il procuratore del terzino sul futuro: "Non ci sono solo i nerazzurri"

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Lo sfottò dei tifosi Interisti infiamma la sfida di sabato : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:30:00 GMT)

Juve - quasi 10.000 tifosi a San Siro per la sfida all'Inter : Si attende il tutto esaurito, almeno per quanto riguarda la curva ospite, per la grande sfida tra Inter e Juventus in programma per sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , infatti, saranno circa 10.000 i tifosi bianconeri allo stadio, parte dei 74.000 biglietti venduti finora , che lasciano appena 4.000 tagliandi rimasti nei vari settori dello stadio. Il Derby d'...

Inter - i risultati della Social Night : un’esperienza unica per 200 tifosi : In occasione di Inter-Cagliari è andato in scena un evento senza precedenti in Italia durante il quale diverse attività sono state protagoniste a San Siro e sul web. L'articolo Inter, i risultati della Social Night: un’esperienza unica per 200 tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I tifosi dell'Inter prendono in giro Buffon : parte il coro "insensibile" verso l'arbitro Pasqua : Dopo i tifosi della Fiorentina anche quelli dell'Inter usano l'ironia per prendere in giro Gianluigi Buffon . Il numero uno della Juventus si era espresso con toni forti, al termine del match di ...

Gol annullato a Karamoh - i tifosi dell'Inter all'arbitro : 'Insensibile' : MILANO - San Siro come Firenze: durante Inter-Cagliari partono i cori 'Insensibile' a un gol annullato per netto fuorigioco a Karamoh al 46' del primo tempo. Domenica, durante il primo tempo di ...

Sabatini : 'L'addio? Non potevo fare il mio calcio. L'Inter aveva bisogno di un lavoro diverso - chiedo scusa ai tifosi' : L'ex dirigente dell'area sportiva di Suning ed ex-uomo mercato delL'Inter , Walter Sabatini , ha parlato ai microfoni di Sky Sport della fine dell'avventura professionale con la proprietà nerazzurra: 'Perchè ho lasciato? Perchè non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso ...

Derby di Roma - cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : Interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

Inter - Auslio fa tremare i tifosi : 'Cancelo e Rafinha? Ecco cosa dico' : Nel pre-partita della gara contro il Torino, il ds nerazzurro si è presentato ai microfoni di Premium Sport, affrontando i casi caldi relativi a Cancelo e Rafinha, calciatori che potrebbero essere ...

Ceccarini fa infuriare i tifosi dell'Inter : 'Iuliano-Ronaldo? Ecco la verità' Video : Uno degli episodi che verranno ricordati per sempre da tutti gli appassionati di calcio è quello del contatto tra #Ronaldo e Mark Iuliano in uno Juventus-Inter del 1998, decisivo per la lotta scudetto, con il match terminato 1-0 per i bianconeri grazie alla rete di Alessandro Del Piero. Ancora oggi, vedendo quell'intervento, tante sono le polemiche [Video] e in molti si chiedono come abbia fatto l'arbitro di allora, Piero #Ceccarini, a non ...

Inter - Bergomi rimprovera i tifosi dopo il derby : ecco le sue parole Video : L'#Inter esce dal derby con il Milan con il rammarico di non aver concretizzato la superiorita' mostrata in campo. Una supremazia territoriale e non solo, legittimata anche e soprattutto dalle parole degli avversari, come nel caso di Gattuso che ha sottolineato come i nerazzurri siano stati superiori ai rossoneri. Un attestato di stima che non può che far piacere a Luciano Spalletti che, con buona probabilita', avrebbe preferito vincere, sebbene ...