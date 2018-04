Inter | Spalletti ' Contro la Juve vedrete una squadra feroce'

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a sorpresa contro i bianconeri? : Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno Inter e Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra, in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in questa giornata di campionato ...

Spalletti : 'Juventus arrabbiata? Inter ferocissima' : INVIATO AD APPIANO - Luciano Spalletti non pensa allo scudetto e a un possibile favore da fare al Napoli in chiave scudetto. A lui Interessa solo la Champions da conquistare per la sua Inter . ...

Inter - Spalletti : "Noi ferocissimi! Champions - obiettivo grandioso" : Max Allegri l'ha derubricata a "non decisiva", ma Inter-Juve di domani sera peserà parecchio per entrambe le squadre, a caccia dei rispettivi "scudetti" e impossibilitate ad accontentarsi anche di un ...

Spalletti : 'Juve arrabbiata? Inter ferocissima' : 'Inter-Juve? Mi aspetto una prova importante. Sono partite in cui se si pensa di nascondersi si viene subito stanati. Bisogna prendersi le responsabilità e cercare le giocate che fanno la differenza'. ...

Spalletti - Juve arrabbiata? Inter feroce : ANSA, - APPIANO GENTILE , COMO, , 27 APR - Se la Juventus arriverà a San Siro più arrabbiata dopo il ko con il Napoli, l'Inter sarà "ferocissima" secondo Luciano Spalletti. "Noi è da sette anni che ...

Inter - Spalletti/ “Juventus - saremo ferocissimi. Allegri? Il più bravo a leggere le partite” : Inter, Spalletti: “Juventus, saremo ferocissimi. Allegri? Il più bravo a leggere le partite”. L'allenatore presenta il derby d'Italia in conferenza: l'obiettivo è la qualificazione Champions(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Contro la Juventus vietato nascondersi' : Tutto pronto per il derby d'Italia. Una sfida che vale la Champions per l'Inter e lo scudetto per la Juventus. Fiducia. 'La crescita della squadra durante la stagione. So che sarà una partita ...

Inter-Juventus - le due squadre a confronto : ecco come Spalletti può fermare Allegri : Inter-Juventus, si avvicina sempre la gara valida per il campionato di Serie A, turno fondamentale per gli obiettivi scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri non sta attraversando un buon momento, soprattutto la sconfitta casalinga contro il Napoli ha accentuato la crisi, gli azzurri chiamati dalla trasferta contro la Fiorentina e che assaporano il sorpasso. I bianconeri non possono permettersi un passo falso per non compromettere la corsa ...

Inter-Juve - la conferenza di Spalletti LIVE : Vigilia del Derby d'Italia in casa Inter: una sfida importantissima non solo per in chiave scudetto per i bianconeri, ma anche per i nerazzurri nella corsa ad un posto nella prossima edizione della ...

Inter - Skriniar l'Highlander di Spalletti : sempre titolare e mai sostituito : L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori su Milan Skriniar e spiega come l'ex Sampdoria sia ormai diventato indispensabile per Luciano Spalletti. 'Il dubbio a questo punto è a quale cifra si arriverà la prossima ...

Inter - tifosi divisi su Spalletti. E senza Champions la dirigenza... : La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Luciano Spalletti e spiega come i tifosi nerazzurri siano spaccati sul giudizio al tecnico toscano. ' C'è chi sostiene che Spalletti stia facendo miracoli, non sono però ...

Inter Juve : probabili formazioni. Spalletti rilancia Vecino e Candreva. Allegri con Barzagli e Mandzukic : Una rivalità storica, una partita, quella della 35giornata di Serie A, che avrà mille significati e si candida a essere decisiva in questo finale di campionato. I motivi sono tanti: si parte da quello ...

Inter - anche Spalletti sotto esame : Una scelta di responsabilità, secondo la Gazzetta dello Sport, che però spiega come anche il tecnico toscano sia in discussione in caso di mancata qualificazione in Champions. ' Il discutibile ...