Inter | Skriniar l' Highlander di Spalletti | sempre titolare e mai sostituito

Skriniar : 'Porto l'Inter in Champions - ma non so cosa accadrà in futuro' : Nel mondo, Sergio Ramos. Sempre presente? Mi piace, voglio starci sempre in campo. La fatica la sento, ma l'importante è il recupero, conosco il mio corpo. Poi vivo un sogno. Credetemi, mai avrei ...

Inter - Materazzi esalta Karamoh! su Skriniar e Cancelo... : Il calore dei tifosi? Ovunque vai nel mondo ci sono tifosi Interisti, questa è la cosa che più ci deve rendere orgogliosi perché vuol dire che hai lasciato un segno'. VOLATA CHAMPIONS - 'È una bella ...

Inter - verso il rinnovo di Skriniar : i dettagli della trattativa Video : In casa #Inter si pensa alla prossima giornata di campionato, con i nerazzurri impegnati allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona. Sara' fondamentale trovare i tre punti visto che attualmente i meneghini sono al quinto posto a 63 punti, con un punto di ritardo su Lazio e Roma, che ieri hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa. Un'Inter diversa quella vista nell'ultimo periodo, che esprime un buon gioco e che, martedì contro il ...

Calciomercato Inter - tutti su Skriniar : ecco la valutazione del club nerazzurro : Calciomercato Inter, tutti PAZZI DI Skriniar – L’Inter sta disputando una stagione fino al momento altalenane, il netto successo però contro la Sampdoria ha riportato un pò di fiducia per la qualificazione alla prossima Champions League. Un calciatore che si è messo sicuramente in mostra è il difensore Skriniar, il centrale nerazzurro è finito nel mirino del Barcellona ma non solo, secondo la stampa estera anche di Manchester City e ...

Inter scatenata sul mercato : preso de Vrij - si punta Asamoah. Lo United vuole Skriniar : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i dirigenti nerazzurri hanno messo gli occhi su un altro parametro zero in forza alla Juventus: Kwadwo Asamoah. Per il ghanese il club di Corso Vittorio ...

Inter - Skriniar blindato : cessione ad una sola condizione Video : Uno dei giocatori che maggiormente hanno impressionato in questa stagione in casa #Inter è sicuramente il centrale slovacco [Video], Milan #Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato dieci milioni, in molti inizialmente hanno mostrato qualche perplessita' sul suo possibile impiego da titolare fisso per tutta la stagione al centro della difesa, al fianco di Joao ...

Inter - Skriniar si schiera : 'Per lo scudetto tifo Napoli' : ROMA - Milan Skriniar ha dubbi su chi tifare tra Napoli e Juventus. Il difensore dell'Inter si è schierato apertamente parlando al quotidiano slovacco Pravda: 'Spero che vinca il Napoli solo perché ci ...

Skriniar : “Sono felice all’Inter - i tifosi stiano tranquilli” : Skriniar: “Sono felice all’Inter, i tifosi stiano tranquilli” Anche nel momento più negativo della stagione dell’Inter, Milan Skriniar è stato uno dei più positivi. Prestazione sempre sufficienti e l’attenzione dei grandi club europei non si è fatta attendere: “I tifosi possono stare tranquilli – ha dichiarato il difensore slovacco -, io sono contento qui”. L’Inter […] L'articolo ...

Inter - Skriniar : 'Se arrivasse De Vrij sarebbe positivo per noi perché è forte' : E' certamente uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter di Luciano Spalletti, dopo l'Importante investimento della società nerazzurra dalla Sampdoria Milan Skriniar ha finora mostrato di ...

Calciomercato - Skriniar : «All'Inter sono felice. De Vrij? Ci aiuterà» : MILANO - "Per me sarà una partita speciale . È sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha presentato così la prossima sfida di campionato contro la ...

Calciomercato Inter - il difensore Skriniar si sbilancia sul futuro : Calciomercato Inter, importanti dichiarazioni di Skriniar. “I tifosi hanno paura di un mio addio? Possono stare tranquilli, io sono contento qui”, così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, Intervistato da Premium Sport in vista della partita contro la Sampdoria a Genova. “Quella con la Sampdoria per me e’ una partita speciale. E’ sempre cosi’ quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro ...

Inter - Skriniar ritrova la Samp : "Spalletti voleva stimolarci" : "Quella con la Sampdoria per me è una partita speciale, è sempre così quando giochi contro la tua ex squadra". Sono queste le parole di Milan Skriniar a Premium Sport , a due giorni dalla sfida tra i blucerchiati e la sua Inter. "Sappiamo che in casa la Samp è molto forte, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo andare a Genova per vincere - dice il difensore ...

Inter - i dati da uomo bionico di Milan Skriniar : ha commesso solo 28 falli e... : L'acquisto più azzeccato dell'Intera campagna acquisti nerazzurra è Milan Skriniar e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni dati che giustificano ulteriormente tale affermazione. Questo è quanto la 'rosea' scrive in merito all'ex difensore della Sampdoria. ' solo un'offerta clamorosa potrebbe oggi ...