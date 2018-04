Inter-Juventus da record | il match sarà trasmesso in 190 Paesi

Verso Inter-Juventus - Allegri : "Non siamo diventati dei brocchi" : Il tecnico bianconero: "Derby d'Italia che vale un pezzo di scudetto, ma si deciderà tutto il 20 maggio"

Probabili Formazioni Inter-Juventus - Serie A 28-4-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Juventus, 35^ Giornata Serie A, 28 Aprile 2018: Rafinha si posiziona sulla trequarti interista, mentre Allegri rilancia Dybala dall’inizio. E’ un periodo davvero difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri: dopo il ko contro il Napoli, pesante sia sul piano del gioco espresso sia per la classifica, i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono permettersi un ulteriore passo falso contro ...

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Inter-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : c’è Dybala. Rafinha dal 1' : Inter-Juventus, probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del match tra Inter e Juventus. San Siro da tutto esaurito. Spalletti si affiderà al 4-2-3-1, con Borja Valero e Brozovic in linea mediana. Rafinha confermato dal 1′ alle spalle di Icardi. Unico dubbio: Candreva/Karamoh. Bianconeri a caccia della vittoria per tenere distante il pericolo Napoli […] L'articolo Inter-Juventus, probabili formazioni e ...

Inter-Juventus - tra rivalità e nervi tesi : due obiettivi in una notte da brividi : C'è grande voglia di raggiungere un traguardo che è diventato più difficile le parole del difensore a Sky Sport - ma che dipende da noi visto il punto di vantaggio sul Napoli. A Milano serve una ...

La Juventus offre un triennale - ma Asamoah 'sposa' l'Inter : TORINO - Scherzi del calcio post Bosman: domani Kwadwo Asamoah potrebbe contribuire a escludere se stesso dalla prossima Champions League. Nella prossima stagione, infatti, il ghanese vestirà ...

Inter-Juventus - come vederla in tv e quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 28 aprile si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 35^ giornata della Serie A 2018. A San Siro andrà in scena l’imperdibile derby d’Italia che mette in palio una fetta importante di scudetto: i bianconeri, infatti, hanno un solo punto di vantaggio sul Napoli e sono obbligati a vincere per respingere l’assalto degli azzurri impegnati sabato pomeriggio a Firenze. I nerazzurri, però, sono in piena lotta per un posto ...

Inter-Juventus : Icardi e la difesa - ad Allegri serve il gioco - non solo il carattere - : Sarà proprio Inter-Juventus di domani sera, a vent'anni esatti dal caso Iuliano-Ronaldo, a orientare uno scudetto che i bar Sport avevano già assegnato . La rovesciata di Simy e la sassata di Koulibaly hanno rotto le vetrine delle maggioranze bulgare. Il Napoli è lì, a un punto. Ha espugnato lo Stadium, giocherà domenica a ...