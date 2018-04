Inter Juve | probabili formazioni Spalletti rilancia Vecino e Candreva Allegri con

Inter-Juve - il mercato scalda il derby d'Italia : I nerazzurri sono vicini ad assicurarsi a costo zero Asamoah. La risposta dei bianconeri sta nel tentativo di strappare Cancelo ai rivali

Inter-Juventus - come vederla in tv e quando si gioca? Data - programma - orario d'inizio e tv : SABATO 28 APRILE: 20.45 Inter-Juventus Inter-Juventus: come VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium e su Sky. La partita sarà ...

La Juventus offre un triennale - ma Asamoah 'sposa' l'Inter : TORINO - Scherzi del calcio post Bosman: domani Kwadwo Asamoah potrebbe contribuire a escludere se stesso dalla prossima Champions League. Nella prossima stagione, infatti, il ghanese vestirà ...

Inter-Juventus - come vederla in tv e quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 28 aprile si giocherà Inter-Juventus, match valido per la 35^ giornata della Serie A 2018. A San Siro andrà in scena l’imperdibile derby d’Italia che mette in palio una fetta importante di scudetto: i bianconeri, infatti, hanno un solo punto di vantaggio sul Napoli e sono obbligati a vincere per respingere l’assalto degli azzurri impegnati sabato pomeriggio a Firenze. I nerazzurri, però, sono in piena lotta per un posto ...

Inter-Juve : le partite più belle dei bianconeri a San Siro : La copertina è firmata da Alex Del Piero e non potrebbe essere altrimenti, è una cartolina, con tanto di vecchio, caro francobollo: perché la punizione-dedica del 2006 festeggiata con la "linguaccia" ...

Inter-Juve - le 7 partite più belle dei nerazzurri a San Siro : Se Ronaldo scappa a Iuliano , e si mette a fare gli assist, Inter-Juventus 1-0 , 47' Djorkaeff, , 4 gennaio 1998 La stagione è quella che passerà alla storia per la gara di ritorno, archiviata alla ...

Inter-Juve - sfida anche per Pellegrini : Pellegrini, come riporta La Gazzetta dello Sport , piace però molto anche a Luciano Spalletti e l'Inter sta seguendo la situazione del classe '96, che insieme a Cristante e Barella , altri due ...

Inter-Juventus : Icardi e la difesa - ad Allegri serve il gioco - non solo il carattere - : Sarà proprio Inter-Juventus di domani sera, a vent'anni esatti dal caso Iuliano-Ronaldo, a orientare uno scudetto che i bar Sport avevano già assegnato . La rovesciata di Simy e la sassata di Koulibaly hanno rotto le vetrine delle maggioranze bulgare. Il Napoli è lì, a un punto. Ha espugnato lo Stadium, giocherà domenica a ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Allegri : ecco le parole del tecnico [LIVE] Video : Inter-Juventus, conferenza stampa Allegri live: ecco le sue parole Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus [Video]che si disputera' domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si trattera' di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Spalletti : ecco le sue parole [DIRETTA] : Inter-Juventus, conferenza stampa Spalletti live: ecco le sue parole in diretta Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento del derby d'Italia, vale a dire della sfida tra l'Inter di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.Le due squadre si presenteranno a San Siro con degli obiettivi molto importanti da raggiungere: se da una parte Icardi e compagni dovranno conquistare la vittoria per continuare la rincorsa a quel quarto ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Allegri : ecco le parole del tecnico [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus che si disputerà domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si tratterà di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match contro Buffon e compagni potrebbe rappresentare uno snodo importante nella ...

