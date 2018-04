Inter-Juve | Moratti | “obbligati a vincere Icardi uomo decisivo”

Toni su Inter-Juventus : «Mentalità bianconera decisiva in questi momenti» : Domani in programma l'attesissimo Inter-Juventus, l'ex attaccante Luca Toni ha presentato il derby d'Italia a Sky Sport 24: ecco le sue parole.

Inter-Juve - lo scambio Vucinic-Guarin e gli altri affari sfumati : Mai una "Joya" o "Epic" fail? Inter e Juventus poteva giocarsi a maglie invertite per tanti protagonisti della sfida di domani sera. Il gioiellino Paulo Dybala è stato un grande obiettivo di Erick ...

Inter - Spalletti 'Contro la Juve vedrete una squadra feroce' : Salah ha mostrato di essere diventato uno dei migliori al mondo. 'L'ho toccato con mano, so il peso della sua qualità perché lui fa tutto con facilità. Ed ha ancora dei margini di miglioramento. È un ...

Live Inter-Juventus : probabili formazioni Video : Sabato sera allo stadio San Siro andra' in scena #Inter-#Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A.Una partita che da sempre ha grande fascino e che questa volta potrebbe addirittura essere decisiva per la lotta scudetto, in quanto se i bianconeri dovessero perdere punti, il Napoli potrebbe approfittarne [Video]. Per questo motivo, è uno di quei match da non perdersi, e allora vediamo subito tutte le informazioni per vederla in tv ed in ...

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a sorpresa contro i bianconeri? : Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno Inter e Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra, in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in questa giornata di campionato ...

Inter-Juventus : torna Marchisio tra i convocati di Allegri : TORINO - Giorgio Chiellini , Mattia De Sciglio e Stefano Sturaro . Sono questi gli unici tre indisponibili nella Juventus che domani sera farà visita all'Inter a San Siro e proverà a vincere per ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Juventus : il nodo Dybala. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Serie A - dove vedere Inter-Juventus in Tv e in streaming : Ogni sfida tra nerazzurri e bianconeri promette sempre spettacolo, ma questa volta la gara è davvero da non perdere: nessuna delle due può sbagliare L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Juventus in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spalletti : 'Juventus arrabbiata? Inter ferocissima' : INVIATO AD APPIANO - Luciano Spalletti non pensa allo scudetto e a un possibile favore da fare al Napoli in chiave scudetto. A lui Interessa solo la Champions da conquistare per la sua Inter . ...

Probabili formazioni / Inter Juventus : le mosse dalla panchina. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Inter-Juve - probabili formazioni. Notte di sentenze. E il mercato scalda il match : Il futuro di Spalletti e Allegri passa per il derby d'Italia che vale la Champions per i nerazzurri, lo scudetto per i bianconeri Inter-Juve, Spalletti: "Cerchiamo 3 punti per la Champions, non per ...

Christillin : 'Inter-Juve la partita giusta per Higuain' : Evelina Christillin , rappresentante Uefa nel board Fifa e tifosa bianconera, parla a La Gazzetta dello Sport di questo finale di campionato e di Inter-Juve, in programma domani a San Siro: 'Schiero i gufi e sarà scudetto - le sue parole scherzose -, la Juventus ha tutta l'Italia contro, come quando ...

Spalletti : 'Juve arrabbiata? Inter ferocissima' : 'Inter-Juve? Mi aspetto una prova importante. Sono partite in cui se si pensa di nascondersi si viene subito stanati. Bisogna prendersi le responsabilità e cercare le giocate che fanno la differenza'. ...

Sei all'estero e non vuoi perderti Inter-Juve e Fiorentina-Napoli? Ecco come : IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti ...