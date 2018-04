Inter-Juve | la conferenza di Spalletti LIVE

sport.sky

: «Entusiasmo e forza di volontà». Gli ingredienti di Mister @OfficialAllegri non solo per #InterJuve, ma per il fina… - juventusfc : «Entusiasmo e forza di volontà». Gli ingredienti di Mister @OfficialAllegri non solo per #InterJuve, ma per il fina… - juventusfc : Come gioca l' @Inter ? Quali i suoi numeri e quelli di Mister Spalletti? #OppositionWatch! - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta dello Sport: ? Inter-Juve: rischiatutto ? Berlusconi: 'Finirà che ricomprerò il Mil… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Vigilia del Derby d'Italia in casa: una sfida importantissima non solo per in chiave scudetto per i bianconeri, ma anche per i nerazzurri nella corsa ad un posto nella prossima edizione della ...