Inter-Juve | Allegri | ' Se giochiamo con entusiasmo e spensieratezza sarà scudetto'

Allegri - Juve e Inter devono vincere : ANSA, - TORINO, 27 APR - "Sarà una partita diversa da quella dell'andata: sia noi che loro dobbiamo vincere". Allegri presenta il derby d'Italia tra Juventus e Inter, domani sera a San Siro. "L'Inter ...

Verso Inter-Juventus - Allegri : "Non siamo diventati dei brocchi" : Il tecnico bianconero: "Derby d'Italia che vale un pezzo di scudetto, ma si deciderà tutto il 20 maggio"

I numeri di Inter-Juventus - il derby d’Italia sarà trasmesso in oltre 190 paesi : Il match tra nerazzurri e bianconeri - tra i più decisivi per lo scudetto e per la lotta Champions - avrà grande richiamo mediatico data la sua importanza. L'articolo I numeri di Inter-Juventus, il derby d’Italia sarà trasmesso in oltre 190 paesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Juventus : probabili formazioni - guida Tv - meteo e calciomercato : ... guida Tv e previsioni meteo Il derby d'Italia tra Inter e Juventus verrà trasmesso in pay per view da 'Sky Sport' e 'Premium Sport', oltre ad essere disponibile anche in diretta streaming per ...

Probabili Formazioni Inter-Juventus - Serie A 28-4-2018 : Le Probabili Formazioni di Inter-Juventus, 35^ Giornata Serie A, 28 Aprile 2018: Rafinha si posiziona sulla trequarti interista, mentre Allegri rilancia Dybala dall’inizio. E’ un periodo davvero difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri: dopo il ko contro il Napoli, pesante sia sul piano del gioco espresso sia per la classifica, i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono permettersi un ulteriore passo falso contro ...

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Inter - Tronchetti Provera : "Tra me e la Juve nessuna storia" : L'a.d. di Pirelli: "Con Fiat e Ferrari collaboro da tempo, ma con i bianconeri... Icardi in area è il più forte al mondo, con qualche ritocco l'anno prossimo sarà Inter da scudetto"

Inter-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : c’è Dybala. Rafinha dal 1' : Inter-Juventus, probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del match tra Inter e Juventus. San Siro da tutto esaurito. Spalletti si affiderà al 4-2-3-1, con Borja Valero e Brozovic in linea mediana. Rafinha confermato dal 1′ alle spalle di Icardi. Unico dubbio: Candreva/Karamoh. Bianconeri a caccia della vittoria per tenere distante il pericolo Napoli […] L'articolo Inter-Juventus, probabili formazioni e ...

Inter-Juventus - tra rivalità e nervi tesi : due obiettivi in una notte da brividi : C'è grande voglia di raggiungere un traguardo che è diventato più difficile le parole del difensore a Sky Sport - ma che dipende da noi visto il punto di vantaggio sul Napoli. A Milano serve una ...