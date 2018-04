Inter | c' è la fila per Skriniar

NBA - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta Interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

Maurizio Tumino Interviene su Corfilac Ragusa : Secondo Maurizio Tumino per il rinnovo degli organi di amministrazione del Corfilac sono state violate le norme vigenti e ne chiede la revoca

“L’avete vista?”. Basta una sua foto e Barbara D’Urso si tradisce. Da Intervistatrice a Intervistata : Carmelita a 360 gradi a Quinta Colonna. E fila tutto liscio fino a quando - all’improvviso - cambia faccia. Gli spettatori l’hanno notato subito. No - la conduttrice non l’ha presa bene… : Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una volta Barbara D’Urso è passata dall’altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ per sedere in quello di ‘Quinta Colonna’, su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come ‘signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti ...

Giornata Internazionale della donna : Milano-Bicocca capofila del progetto UNIRE contro la violenza e il femminicidio : capofila di un progetto contro la violenza sulle donne: è questo il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto UNIRE, legato ad un bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Il finanziamento ottenuto è di 125 mila euro per la durata di 18 mesi. Il titolo del progetto è UNIRE, ...

Inter - Sabatini rompe il silenzio - finalmente : scagiona Zhang jr e rifila una bordata a Wanda Nara! : La crisi dell’Inter sembra non conoscere fine. La vittoria contro il Bologna è stata solo illusoria, a ‘Marassi’ nel fortino del Genoa, infatti, è arrivato un altro ko per la banda di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica. La gara con il Benevento sarà fondamentale, i nerazzurri non potranno fallire l’appuntamento con i tre punti. Sui social intanto i tifosi continuano a bersagliare Zhang Jindong, etichettato ...

FILA brilla grazie a possibile Interesse di Blue Skye : Teleborsa, - Ottima performance per FILA , che a Piazza Affari scambia in rialzo del 3,71% su una possibile offerta da parte di un fondo londinese. Secondo alcune indiscrezioni stampa, il fondo Blue ...

FILA brilla grazie a possibile Interesse di Blue Skye : Ottima performance per FILA , che a Piazza Affari scambia in rialzo del 3,71% su una possibile offerta da parte di un fondo londinese. Secondo alcune indiscrezioni stampa, il fondo Blue Skye avrebbe ...