Inter | arriva un sorprendente no sul mercato

Viaggio al centro della scienza : a Padova arrivano cinque scienziati di fama Internazionale : Rappresentare una fonte attendibile di informazione scientifica per il territorio Padovano e veneto, fornendo ai cittadini gli strumenti necessari per combattere notizie infondate e false credenze. Nasce con questo duplice scopo la prima edizione di “Viaggio al centro della scienza”. La rassegna, promossa dalla Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle ...

Alla Fondazione Zeffirelli arriva la Mostra Internazionale “Un Nuovo volo Su Solaris” : E’ stato presentato Alla stampa estera di Roma il progetto relativo Alla Mostra “Un Nuovo volo Su Solaris” che si terrà presso la suggestiva Sala della Musica del Complesso di San Firenze dal 28 maggio al 31 luglio 2018, promossa dal Museo Anatolij Zverev di Mosca (Museo AZ) e dAlla Fondazione Franco Zeffirelli è ispirata al film del regista Andrej Tarkovskij dei primi anni Settanta del Novecento. A livello associativo, il progetto ...

Inter - arriva la clamorosa richiesta per Brozovic Video : La vera rivelazione di questa seconda parte di stagione dell'Inter [Video] è sicuramente il centrocampista croato, Marcelo #Brozovic. Ad un passo dalla cessione a gennaio, con l'accordo gia' trovato per il trasferimento al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a ventotto milioni di euro, è stato il tecnico nerazzurro, Luciano #spalletti, a bloccare tutto, anche in virtù del mancato accordo con il Paris Saint Germain per l'arrivo ...

WhatsApp/ Due Interessanti novità entro aprile : arriva Google Chat a far paura! : WhatsApp, due interessanti novità entro il mese di aprile: ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Spalletti - Inter può arrivare in fondo : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Si dice che il leone ci mette la stessa forza a prescindere dalla grandezza della preda. Noi dovremo concentrarci su ognuna delle prossime partite come se fosse la più ...

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo Video : Continua a tener banco la questione #Joao Cancelo in casa #Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal #valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessita' della societa' nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

"Governo di spesa? Mai ministro Senza riforme arriva la Troika" Su Affari l'Intervista a Cottarelli : Se fosse nato in Francia lo definirebbero un “grand commis”, ovvero un “funzionario dello Stato o del parastato di alto livello e di grande potere”. Stiamo parlando di Carlo Cottarelli (Cremona, 1954) l’economista italiano che dirige Segui su Affaritaliani.it

Da Todi a Orvieto - arriva il Festival Internazionale dei Diritti Umani : In programma anche incontri interculturali, retrospettive, seminari, mostre di fotografia, presentazioni di libri, spettacoli, concerti e tavole rotonde che si terranno nelle location più ...

Condò : 'Se l'Inter non arriva all'ultima giornata a +4 sulla Lazio...' : Parlando negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò : 'La missione dell'Inter deve essere arrivare all'ultima partita a +4 sulla Lazio, visto che all'andata è finita in parità e se perdi finisci dietro nello scontro ...

Mauro - arriva l'elogio sorprendente ad un giocatore dell'Inter Video : In casa #Inter c'è ancora un po' di amarezza per il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta di sabato sera che, alla luce di quanto successo ieri nel derby di Roma tra Lazio e Roma, rappresenta una vera e propria occasione persa. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è salita a 60 punti ed è rimasta al quinto posto, mentre con un successo sarebbe salita a 62 e avrebbe superato contemporaneamente le due squadre romane che, dopo il pareggio di ieri ...

Inter - arrivano due cessioni inaspettate per sistemare il bilancio? Video : Nonostante l'attenzione dell'#Inter sia completamente rivolta al campionato [Video], visto che la squadra è in piena lotta per la zona Champions League, essendo quinta a 59 punti, ad un solo punto da Roma e Lazio, la societa' si sta gia' muovendo sul mercato, vista l'esigenza di chiudere il bilancio in pareggio a giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Quasi certamente ci sara' una cessione ...

Il mondo Intero è sull'attenti. Siria - Trump : la Russia si prepari - i missili stanno arrivando : Il mondo è intero sull'attenti dopo i botta e risposta tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump. Brividi sui mercati sono arrivati con il tweet di Trump, che ha avvertito la ...

“Chi non ha fatto uso di cocaina…”. Grande Fratello Vip - la frase choc dell’ex concorrente. La ‘sparata’ della famosa gieffina arriva durante l’Intervista fiume : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda, chi non ha fatto uso di cocaina?”. La ‘confessione’ della diva italiana arriva in diretta tv durante un’intervista rilasciata a Discovery Italia al giornalista Peter Gomez. durante ”La confessione”, il programma andato in onda sul Nove di Discovery Italia l’attrice italiana, amatissima dal pubblico, ha rivelato alcuni ...