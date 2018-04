Inter | anche Spalletti sotto esame

Inter-Juve - sfida anche per Pellegrini : Pellegrini, come riporta La Gazzetta dello Sport , piace però molto anche a Luciano Spalletti e l'Inter sta seguendo la situazione del classe '96, che insieme a Cristante e Barella , altri due ...

Inter - Candreva : 'Pronti per la Juve. Quinto posto? Non voglio neanche pensarci' : 'Ogni partita è una storia a sé - sottolinea l'esterno nerazzurro ai microfoni di Premium Sport - La Juve è una grande squadra e non ci possiamo permettere di sbagliare nulla. Sarà una partita ...

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche conflitto d’Interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

Juve-Inter - sfida anche sul mercato : Cancelo nel mirino dei bianconeri : I nerazzurri non sono certi di riscattare il portoghese dal Valencia: i bianconeri possono approfittarne

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 Interviene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...

Il nigeriano Intercettato : "Deve far sparire Pamela - anche a costo di mangiarla" : Sezionare un corpo "è una cosa di poco conto, un gioco da bambini". La frase choc, ha detto oggi il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, è stata pronunciata da Desmond Lucky, uno dei tre nigeriani arrestati per l'uccisione e lo smembramento della 18enne romana Pamela Mastropietro, durante una conversazione intercettata in carcere con Awelima Lucky, fermato per gli stessi reati: i due avrebbero parlato di come Oseghale avrebbe ...

Napolitano - cardiologo : “Necessario Intervenire subito - anche i minuti sono fondamentali” : “anche i minuti sono fondamentali. La dissecazione dell’aorta deve essere subito trattata in sala operatoria e deve essere tamponata nel più breve tempo possibile“: lo spiega al Corriere della Sera il cardiologo Antonio Rebuzzi responsabile del reparto di cardiologia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, in riferimento al malore e all’intervento subito dal presidente Giorgio Napolitano. “I fattori di rischio? ...

Napolitano - cardiologo : “Fondamentale Intervenire subito - anche i minuti sono fondamentali” : “anche i minuti sono fondamentali. La dissecazione dell’aorta deve essere subito trattata in sala operatoria e deve essere tamponata nel più breve tempo possibile“: lo spiega al Corriere della Sera il cardiologo Antonio Rebuzzi responsabile del reparto di cardiologia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, in riferimento al malore e all’intervento subito dal presidente Giorgio Napolitano. “I fattori di rischio? ...

Amici 2018 - polemica tra Heather Parisi e Biondo : Interviene anche la produzione : Da Amici di Maria De Filippi precisano: “Massima solidarietà ad Heather Parisi per gli attacchi. Biondo estraneo ai fatti” Sull’ultima polemica che vede protagonisti Biondo ed Heather Parisi interviene anche la produzione di Amici. Ecco la nota integrale diffusa dal programma di Canale5: “La produzione Fascino pgt – scrivono dalla trasmissione in un comunicato stampa […] L'articolo Amici 2018, polemica tra ...

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia Interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

Maurizio Crozza - anche Sandro Veronesi Interviene sul caso Benatia : 'Se io le dessi dello stronzo?' : Non si placa la polemica sul rigore della discordia tra Real Madrid e Juventus e interviene anche lo scrittore Sandro Veronesi nella querelle post partita tra Maurizio Crozza e il giocatore bianconero ...

Internet - Anorc : 'Sentenza storica sul caso Isiamed. Diritto di cronaca anche per i blog' - : 20 aprile 2018 Nessun commento Andrea Lisi: 'Si tratta di una pronuncia giudiziale di estrema importanza' Leggi Tutto » Gioco, in Liguria proroga e sanatoria. Barricate opposizione contro Toti: 'Così ...

Microsoft Translator : l’AI funziona su tutti i device e anche senza connessione Internet : Microsoft Translator ha lanciato inizialmente il Neural Machine Translation (NMT) basato sull’Intelligenza Artificiale esclusivamente negli smartphone Android dotati di chip AI dedicato come ad esempio il Huawei Mate 10 Pro. Adesso il Colosso di Redmond ha annunciato che la tecnologia è disponibile per tutte le tipologie di hardware di recente produzione grazie a delle modifiche effettuate all’interno del codice dell’app che ne ...

Mafia - colpo ai fiancheggiatori di Messina Denaro. Intercettazioni choc : Blitz della Dia contro le famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Fermati anche due cognati del boss. Intercettazioni, il piccolo Di Matteo sciolto nell'acido: "Riina fece ...