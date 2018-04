Insulti all’arbitro | Uefa apre inchiesta contro Simeone

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Laha aperto un procedimento nei confronti del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo, espulso durante la semifinale di andata di Europa Leaguel’Arsenal. Il tecnico, andato su tutte le furie per il rosso a Vrsaljko dopo 10 minuti ed allontanato poco dopo dall’arbitro Clement Turpin, è sottoper avere rivolto un “insulto” al direttore di gara. Il club spagnolo rischia una sanzione, oltre che per la “condottaimpropria” dello stesso, anche per il lancio di oggetti da parte dei tifosi. Laha aperto un procedimento anchel’Arsenal per il lancio di materiale pirotecnico da parte dei tifosi. I due casi saranno esaminati il 4 maggio, il giorno dopo la semifinale di ritorno in programma a Madrid.rischia quindi di non essere in panchina se l’Atletico dovesse qualificarsi per la ...