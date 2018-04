Iniesta e l' addio al Barcellona in lacrime

Iniesta - ADDIO IN LACRIME AL BARCELLONA/ Video - Claudio Marchisio : "Grazie per questa meravigliosa storia" : INIESTA: "ADDIO BARCELLONA, grazie di tutto”, Video, LACRIME e commozione: l’Illusionista lascia dopo 22 anni la compagine blaugrana. Il nazionale spagnolo giocherà in Cina(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:41:00 GMT)

Iniesta dice addio al Barcellona : Barcellona, 27 apr. (AdnKronos) – Commozione, applausi e anche tante lacrime hanno accompagnato l’annuncio dell’addio di Andreas Iniesta al Barcellona dopo 22 anni. “Si tratta di una decisione su cui ho molto riflettuto personalmente e assieme alla mia famiglia. Questo club mi ha dato tutto”, ha spiegato il capitano blaugrana visibilmente commosso in conferenza stampa davanti ad allenatore, familiari e compagni di ...

Barcellona - Iniesta dice addio in lacrime : Il capitano lascia dopo 22 anni nei Blaugrana e 31 titoli vinti: "Orgoglioso e in pace con me stesso". Zidane: "Lo ammiro, meritava il Pallone d'Oro"

Iniesta - il giorno dell'addio : Don Andres dice basta : Il giorno del grande addio è arrivato. Andres Iniesta saluta il calcio. A 34 anni Don Andres dice basta. Una conferenza stampa , strapiena di giornalisti provenienti da tutto il mondo, sta per sancire l'ultimo atto ufficiale del campionissimo spagnolo, icona del Barcellona e di tutta la Catalogna. Blaugrana da sempre , il 2002-2003 la prima stagione coi "grandi, , ha vinto 8 ...

