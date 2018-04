Iniesta dice addio al Barcellona

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018), 27 apr. (AdnKronos) – Commozione, applausi e anche tante lacrime hanno accompagnato l’annuncio dell’di Andreasaldopo 22 anni. “Si tratta di una decisione su cui ho molto riflettuto personalmente e assieme alla mia famiglia. Questo club mi ha dato tutto”, ha spiegato il capitano blaugrana visibilmente commosso in conferenza stampa davanti ad allenatore, familiari e compagni di squadra. Arrivato al Barca nel 1996,è approdato in prima squadra nel 2002 conquistando 31 titoli che potrebbero diventare 32 tra pochi giorni con la conquista della Liga. Nel suo palmarespuò vantare 8 scudetti, 7 Supercoppe di Spagna, 6 Coppe del Re, 4 Champions League, 3 Mondiali per club e 3 Supercoppe europee. L'articoloalMeteo Web.