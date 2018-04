Indicazioni rialziste per Engie

Indicazioni rialziste per STMicroelectronics : Chiusura del 25 aprile Seduta decisamente positiva per il microchip-maker italo-francese , parte del CAC40 , che ha terminato in rialzo del 2,95%. Operatività odierna: A livello operativo, si ...

Indicazioni rialziste per Kering : Chiusura del 24 aprile Risultato positivo per la multinazionale del lusso , parte del CAC40 , che lievita dello 0,44%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di ...

Indicazioni rialziste per ERG : Chiusura del 24 aprile Risultato positivo per la società petrolifera , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita dell'1,14%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' ...

Indicazioni rialziste per W.W. Grainger : Chiusura del 18 aprile Risultato positivo per W.W. Grainger , parte dello S&P-500 , che lievita dello 0,23%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 284,2 dollari USA, W.W. Grainger è molto ...

Indicazioni rialziste per Allergan : Chiusura del 16 aprile Risultato positivo per Allergan , parte dello S&P 100 , che lievita dell'1,25%. Operatività odierna: A livello operativo, Allergan presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi ...

Indicazioni rialziste per Tegna : Chiusura del 16 aprile Seduta decisamente positiva per Tegna , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo del 2,33%. Operatività odierna: A livello operativo, Tegna è da comprare ai prezzi ...

Indicazioni rialziste per Amgen : Chiusura del 12 aprile Seduta negativa per la società farmaceutica , tra i componenti del Nasdaq 100 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%, ma che mostra un trend rialzista di ...

Indicazioni rialziste per FILA : Chiusura del 12 aprile Seduta decisamente positiva per il principale produttore di matite , parte del FTSE Italia All-Share , che ha terminato in rialzo del 2,94%. Operatività odierna: Operativamente, ...

Indicazioni rialziste per Ratti : Chiusura dell'11 aprile Risultato positivo per la big italiana del tessile , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita dello 0,40%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 2,5 Euro, Ratti ...

Indicazioni rialziste per Burberry : Chiusura del 10 aprile Risultato positivo per la maison del lusso inglese , parte del FTSE 100 , che lievita dell'1,36%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 1.715 centesimi di sterlina , ...

Indicazioni rialziste per Qualcomm : Chiusura del 10 aprile Seduta decisamente positiva per la compagnia tech statunitense , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 2,51%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Qualcomm ...

Indicazioni rialziste per Brunello Cucinelli : Chiusura del 9 aprile Risultato positivo per il re del cachemire , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita dell'1,12%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, ...

Indicazioni rialziste per Qorvo : Chiusura del 9 marzo Seduta decisamente positiva per Qorvo , parte dello S&P-500 , che ha terminato in rialzo dell'1,51%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 85,5 dollari USA, Qorvo è ...

Indicazioni rialziste per Unipol : Chiusura dell'8 marzo Seduta decisamente positiva per il Gruppo finanziario italiano , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo dell'1,89%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una ...