: Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro st… - HuffPostItalia : Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro st… - NotizieIN : Incontro storico tra Kim Jong e Moon - laltrogiornale1 : Gli anni di piombo, un quadro storico sul terrorismo in Italia: incontro al Perticari di Senigallia… -

Sarà unquello tra il leader nordcoreano KimUn e il presidente della Corea del Sud,Jae-in. Per la prima volta il dittatore di Pyongyang varca il confine del suo Paese e si reca al 38mo parallelo. Il summit di Panmunjom, nella zona smilitarizzata sarà determinante per l'inizio dell processo di pace, soprattutto dopo l'escalation nucleare contrassegnata negli ultimi mesi dal lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord per testare il proprio arsenale nucleare.(Di venerdì 27 aprile 2018)