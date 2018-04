Incompatibilità | la Giunta se ne lava le mani

La giunta delle elezioni dell'Abruzzo salva il Governatore-senatore D'Alfonso dall'Incompatibilità per la doppia poltrona : Nulla è più sfuggente dell'ovvio. Sarà per questa ragione che la giunta per le elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha rigettato la richiesta delle opposizioni di dichiarare incompatibile il presidente della giunta Luciano D'Alfonso, eletto alle elezioni politiche neosenatore della Repubblica. Giovedì l'organo regolamentare regionale è stato investito del caso che ormai oscilla tra il tragico e il ...