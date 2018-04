ilfattoquotidiano

: Incidente ferroviario Cuneo, deraglia treno regionale: “Almeno 2 feriti” - Cascavel47 : Incidente ferroviario Cuneo, deraglia treno regionale: “Almeno 2 feriti” - TutteLeNotizie : Incidente ferroviario Cuneo, deraglia treno regionale: “Almeno 2 feriti” - bea200794 : @Tvottiano @tw_fyvry @CIAfra73 @HashtagFabio @gabrirz1 @gianlu_79 @medlivefp @ZeusMega @MasterAb88 @gabrirz2… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nelmento del10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il, unveloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35. L'articolo: “Almeno 2 feriti” proviene da Il Fatto Quotidiano.