Incendio in appartamento a Milano - donna morta carbonizzata - : Una sigaretta lasciata accesa potrebbe essere la causa scatenante delle fiamme divampate nella notte. La vittima è una ultraottantenne ed è stata trovata carbonizzata dai vigili del fuoco

Milano - Incendio in un appartamento : morta una donna. «Il rogo partito da una sigaretta accesa» : Un incendio divampato in un appartamento ieri sera ha causato la morte di una donna a Milano, in zona Naviglio Grande. La vittima è un'anziana e il rogo si sarebbe originato, poco...

Incendio in appartamento Palermo - arrestato nipote della proprietaria : Incendio in appartamento Palermo, arrestato nipote della proprietaria L'uomo, 52 anni, è accusato di aver provocato il rogo nell’appartamento della anziana, che è rimasta intossicata, insieme ad altre due persone . Non si sarebbe dunque trattato di un incidente domestico, come ipotizzato in un primo ...

Fiamme alla Trump Tower : l’appartamento era senza sistema antIncendio : L’appartamento che è andato completamente distrutto in un incendio, al 50° piano della Trump Tower di New York, era sprovvisto degli spruzzatori antincendio. Si tratta, riporta il Guardian, di una misura di sicurezza alla quale Donald Trump si oppose negli anni ’90. All’epoca in cui la Trump Tower venne inaugurata, il 1983, le leggi non prevedevano l’obbligo di installazione del dispositivo antincendio, nelle sezioni dei ...

New York - Incendio in un appartamento della Trump Tower : un morto : New York, incendio in un appartamento della Trump Tower: un morto Anche quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono gravi.Continua a leggere Anche quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sono gravi.Continua a leggere

Castelgandolfo - Incendio in un appartamento : evacuata palazzina : Un incendio è divampato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo, nella zona di Pavona, a Castelgandolfo, intorno alle 21. Dopo 3 ore diverse squadre dei vigili del ...

Incendio in appartamento - tre feriti : ANSA, - NAPOLI, 27 MAR - Un Incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento di via Nicolardi, a Napoli. Tre persone ferite. Due donne - di 80 e 50 anni - hanno riportato gravi ustioni mentre ...

Incendio in appartamento - Vigili del Fuoco salvano anche gli animali - Foto : La Spezia - Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo sprigionatosi in tarda mattinata all'interno di un'abitazione situata al terzo piano di un palazzo di via Napoli all'angolo con via ...

Incendio in appartamento nel Veneziano : morto un 90enne : Incendio in appartamento nel Veneziano: morto un 90enne Le fiamme sono divampate in una casa di Musile di Piave. Intossicata una donna di 80 anni Parole chiave: venezia incendi ...

Firenze - Incendio in appartamento : 4 intossicati : Quattro intossicati a Firenze per un incendio che si è sviluppato alle ore 04.45 in un appartamento di via San Zanobi 13. Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a estinguere l’incendio e a far evacuare dalla terrazza dove si erano rifugiati a causa del fumo che si era sprigionato, i quattro inquilini dell’appartamento sovrastante. Le quattro persone, a causa dell’inalazione di fumo, sono state poi affidate al personale ...

Padova : Incendio appartamento a Battaglia Terme - spento dai pompieri : Padova, 9 mar. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 12,30 in via Pistore a Battaglia Terme per un violento incendio che ha bruciato un appartamento al terzo piano di un condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi tra cui l’autoscala e l’autobotte

