In Turchia per vacanza | 22enne partorisce sola in stanza grazie a un tutorial di YouTube

La Turchia si candida per Euro 2024 : “ora e’ il nostro turno” : La Turchia si candida a ospitare gli Europei di calcio del 2024. Una delegazione della Federcalcio turca (Tff) ha presentato il dossier per la candidatura alla sede Uefa di Nyon, in Svizzera, dopo che martedì aveva fatto lo stesso la Germania. E’ la quarta volta che la Turchia si candida a ospitare il torneo. La decisione della Uefa sull’assegnazione degli Europei è attesa per il 27 settembre. La Turchia “ha preparato la ...

La Turchia si candida per Euro 2024 : Dopo la Germania, ecco la Turchia. Anche la Federcalcio turca, infatti, ha ufficialmente presentato a Nyon, presso la sede Uefa, la propria candidatura per gli Europei del 2024. Il presidente della ...

Libano - Iraq e Turchia. Tre elezioni chiave per capire il futuro del Medio Oriente : Nell’arco di sei settimane una lunga tornata elettorale rischia di scuotere gli equilibri Mediorientali. Gli occhi delle potenze occidentali, ma anche quelli delle monarchie sunnite e di Israele, sono puntati soprattutto su Iraq e Libano. Tutti temono un’affermazione dei partiti filo-iraniani capace di rafforzare l’influenza di Teheran sulla regione...

Processo Cumhuriyet - battute finali. In Turchia - tutti in aula per sostenere ancora una volta la libertà di informazione : Riprende oggi, nell'aula del penitenziario di Silivri, a circa 100 chilometri a ovest di Istanbul, il Processo a giornalisti, collaboratori e vertici editoriali di Cumhuriyet, storico quotidiano di opposizione, accusati di propaganda del terrorismo e di legami con l'imam Fethullah Gulen, considerato l'ideatore del fallito colpo di stato del 15 luglio del 2016 in Turchia.Al termine delle tre udienze previste, il 27, sarà emesso il ...

‘Non c’è posto in cui non ci si possa sentire a casa’ - Esther ci racconta la sua esperienza in Turchia : Oggi vi raccontiamo la storia di Esther Zanda, ragazza di 24 anni di origini sarde, che nel 2017 ha partecipato a due progetti di volontariato in Turchia, a Sivas e a Mersin. Vi raccontiamo la sua esperienza appena in tempo, prima che parta per un nuovo progetto in Israele della durata di un anno. Sì perché – come avrete modo di leggere – il viaggio per Esther è un’avventura da vivere a pieno, una gemma preziosa da aggiungere al ...

Turchia - perché Erdogan gioca la carta del voto anticipato : Sulla pagina di Facebook del nuovo partito turco IYI, il Partito Buono, la formazione politica di Meral Aksener, 61 anni, la candidata presidenziale che potrebbe sfidare con successo il 'Sultano' ...

Export : a Napoli investitori da Eau - Turchia - Israele per Biat : L'economia sostenibile tocca tanti argomenti: l'uso dell'energia, i sistemi produttivi, un utilizzo intelligente della forza lavoro. Come agenzia che fa promozione stiamo cercando anche al di là dell'...

Turchia : inchiesta per gli incidenti allo stadio : Follia in Turchia dove la semifinale di coppa tra Fenerbahce e Besiktas è stata sospesa dopo che l'allenatore della squadra ospite Senol Gunes è stato colpito al capo da un oggetto lanciato dagli ...

Turchia - inchiesta per incidenti stadio : ANSA, - ISTANBUL, 20 APR - La procura anatolica di Istanbul ha aperto un'inchiesta sugli incidenti avvenuti ieri sera nello stadio della squadra di calcio del Fenerbahce, che ospitava il Besiktas in ...

Turchia : Ankara - scoperti altri 3mila gulenisti nell'esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Turchia - elezioni anticipate a giugno/ La mossa di Erdogan per sbarazzarsi della Aksener : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Migranti in barca a vela dalla Turchia I due scafisti-skipper vengono fermati : Non solo barconi. Domenica pomeriggio a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, è arrivata una barca a vela battente bandiera turca carica di Migranti: a bordo del natante ce n'erano stipati 55, in ...

Israele e Turchia con l'America : "Assad supera una linea rossa" : 'Queste non sono le azioni di un uomo, sono i crimini di un mostro'. È con queste parole che Donald Trump ha annunciato agli Stati Uniti il via libera a un attacco missilistico con la Siria di Assad ...

Milano - il manager morto in Turchia per un fendente dietro alla testa : Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino , Cremona, , partito il 12 marzo per Istanbul dove aveva programmato di restare un paio di giorni e trovato cadavere lo scorso 28 marzo , potrebbe ...