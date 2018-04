In Italia cresce la filantropia | alle fondazioni un tesoro da 86 miliardi

Varato il Def - Padoan va all'Eurogruppo e rilancia : 'L'Italia può crescere ancora' : ... che non contiene riforme, dato che il governo è in carica solo per l'ordinaria amministrazione oggi davanti all'Eurogruppo il ministro dell'Economia rivendica il lavoro fatto fin qui -

Italia Nostra : cresce il turismo nei borghi abitati - ma è allarme per 6.000 del tutto abbandonati : borghi e centri storici: l’anima del nostro territorio, un’immensa ricchezza culturale e non solo. Eppure oggi, gli uni e gli altri, sono minacciati. Dall’incuria, da politiche inadeguate, dalla mancanza di vigilanza e progettualità da parte delle istituzioni, dall’abbandono. La denuncia parte da Italia Nostra, l’organizzazione storicamente preposta, con le sue sezioni diffuse su tutta la penisola, alla vigilanza del territorio. Un appello ...

Italia - continuano a crescere i prezzi alla produzione : Prosegue anche a marzo 2018 l'accelerazione della crescita dei prezzi alla produzione dell'industria , caratterizzata da incrementi tendenziali positivi a partire da dicembre 2016 e da una dinamica ...

Def - per il Governo l'Italia continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

NUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente : intanto l'Italia non cresce... : Crescono i prestiti, ma il clima di fiducia peggiora e anche il saldo commerciale è negativo. "Segnali non esaltanti, ma da non drammatizzare".

Il grande volley torna a Reggio Calabria : cresce l'attesa per Italia-Australia : ...in questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà " Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che ...

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di Italiani a rischio povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Redditi : in Italia cresce il divario tra ricchezza e povertà : Dalla crisi del 2008 solo l'1,8% è detenuto dalla popolazione meno abbiente, rivela l'Eurostat, mentre ai più ricchi spetta il 24,4% -

Eurostat - in Italia cresce la forbice sociale : ai più poveri solo 1 - 8% dei redditi complessivi : Eurostat, in Italia cresce la forbice sociale: ai più poveri solo 1,8% dei redditi complessivi Si allarga il divario tra chi ha redditi più alti e chi non riesce ad arrivare alla fine del mese Continua a leggere

In Italia cresce forbice sociale - Eurostat : ai più poveri solo 1 - 8% dei redditi : Rispetto al 2008, anno nel quale la crisi finanziaria ha cominciato a ripercuotesi sull'economia reale e quindi su cittadini e lavoratori, il decile più benestante ha accresciuto la sua quota di ...

Thomsen - Fmi - : Italia cresce - proseguire su strada riforme fatte : New York, 20 apr. , askanews, - "L'Italia ha fatto importanti riforme , lavoro, pensioni, per affrontare le sfide" con cui sta facendo i conti dagli anni precedenti all'ultima crisi. "Questo è molto ...

Ecologia e salvaguardia dell’ambiente : crescente interesse degli Italiani per le bici elettriche [INFOGRAFICA] : La primavera 2018 si apre con un’agenda fitta di appuntamenti che vede come protagoniste le biciclette, in particolare le bici elettriche. Molti sono i Bike Festival organizzati in giro per l’Italia che vedono impegnate città come Firenze, Roma, Riva del Garda e Monza. L’aumento dell’interesse dimostrato dai consumatori verso questo mezzo di trasporto ecologico – spiega Claudia Candotti della redazione di idealo – ha suggerito a ...

L'Italia che cresce non piange : A Verona e a Milano, nelle manifestazioni internazionali dedicate al vino e al design, rifulge L'Italia vincente, che nonostante tutto resiste e cresce. Dietro questi successi ci sono persone, ...