In Italia 7 | 3 milioni di persone in povertà | situazione drammatica per single e nel Sud

Giornata Mondiale dei Veterinari : le rivoluzionarie tecnologie per la cura di milioni di animali nascono in Italia : Dove c’è una casa, c’è un animale da compagnia. Un’affermazione impensabile solo fino a qualche anno fa ma che oggi sembra scontata stando ai più recenti dati sulla presenza, all’interno dei nuclei famigliari Italiani di animali domestici: secondo l’ultimo rapporto Assalco – Zoomark oltre 60 milioni di pet popolano case e giardini, praticamente uno per ogni abitante del Belpaese. Numeri sempre più importanti che non alimentano solo il mercato ...

Mediolanum - nuovo assalto del fisco Italiano : il sospetto su 544 milioni di euro di imposte : nuovo assalto del fisco italiano sul gruppo Mediolanum, controllato dalla famiglia Doris e dalla Fininvest. La Guardia di finanza ha contestato alla Mediolanum international funds la residenza in ...

Italia - 5 milioni più Pirlo per Ancelotti : 'Mi sembra che ad Ancelotti piaccia l'idea di fare il ct della Nazionale'. Roberto Fabbricini, commissario della Figc, ufficializza la candidatura, finora tenuta sotto traccia, del tecnico che ancora ...

25 Aprile - Coldiretti : gita fuori porta per 9 - 1 milioni di Italiani : Spostamenti in giornata per la maggioranza degli italiani in viaggio con 9,1 milioni di persone che hanno scelto di fare una gita fuori porta al mare, in campagna, nei parchi o comunque nel verde, anche con il classico picnic, dentro e fuori delle città. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per la Festa della Liberazione dalla quale si evidenzia peraltro che altri 7 milioni di italiani hanno invece colto l’occasione dei ponti di ...

Italia - tra il 25 aprile e il 1° maggio in 5 milioni al lavoro : Teleborsa, - Mentre per la Festa del 25 aprile circa sette milioni di Italiani sono pronti a concedersi una breve vacanza, saranno invece quasi 5 milioni gli Italiani che passeranno questa festività e ...

Diritti tv - la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A punta a 50/60 milioni di euro per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

«Mal di primavera - la "sindrome" da cambio di stagione colpisce 35 milioni di Italiani» : 'L'ingresso dell'ora legale o i bruschi cambi di temperatura - commenta Michelangelo Giampietro, nutrizionista e medico dello sport - rappresentano uno shock per il nostro organismo, che deve ...

AlItalia - Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro : Alitalia, Ue apre un indagine sul prestito ponte di 900 milioni di euro “La commissione verificherà ulteriormente se si possa trattare di aiuto di Stato” Continua a leggere

