In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 aprile | Dem bloccati dall’ex premier Il Colle

ilfattoquotidiano

: Certo che mi ricordo quell’incontro”. Il sindaco Daniele Lorenzini ha letto sul Fatto di ieri le dichiarazioni di T… - fattoquotidiano : Certo che mi ricordo quell’incontro”. Il sindaco Daniele Lorenzini ha letto sul Fatto di ieri le dichiarazioni di T… - fattoquotidiano : RENZI PENSA A SPACCARE IL PD Oggi i democratici di nuovo dal presidente della Camera: l’accordo è lontano LEGGI:… - massimosideri : Sul Corriere Innovazione (Domani in edicola gratis con il @Corriere ) @MC_Carro @uambrosoli @FiloMagnini #Bordignon… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Renzi resta sul no. Ma in Direzione rischia di perdere Martina parla di “passi avanti”, l’exlo blocca di nuovo. Eppure, secondo i suoi, “gli hanno offerto di tutto” di Wanda Marra Base x bassezza : 2 di Marco Travaglio Renzi che vaga in bicicletta per le strade di Firenze a chiedere ai passanti se sono pro o contro l’accordo coi 5Stelle e i giornaloni che spacciano il tutto per “sondaggio”, ovviamente con vittoria schiacciante del No (come sempre quando c’è di mezzo Renzi), oltre a riabilitare i pericolanti strumenti di democrazia diretta della Casaleggio … Come cavartela in società se ti chiedono: si fa il governo? Per una volta questo diario proverà a essere di una qualche utilità fornendo un breve prontuario dal titolo: come cavarsela in società nel caso vi chiedano se ci sarà un governo e quale (sottinteso: vediamo come te la cavi signor sotuttoio che ...