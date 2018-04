Impianto compostaggio a Ponticelli ' I lavori inizieranno per fine anno'

Benevento - cittadini e amministratori contro l’Impianto di compostaggio “che rischia di inquinare le acque” : Quarto giorno di presidio per impedire la costruzione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti “urbani”. Siamo a Sassinoro, un paese di 600 anime al confine tra la Campania e il Molise. Qui la Regione Campania ha dato il via libera per la conversione di una vecchia segheria in un sito di compostaggio che dovrebbe trattare 60 tonnellate di umido al giorno, circa 22 mila all’anno, in pratica una quantità di rifiuti pari alla produzione ...