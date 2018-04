Ilva Taranto | sindacati | manutenzione acciaieria o sciopero il 30 aprile

Il M5s ha chiesto la chiusura dell'Ilva di Taranto e la riconversione alle rinnovabili? : Dal 2012, l'acciaieria Ilva di Taranto torna spesso al centro della cronaca nazionale: quell'anno la magistratura aveva disposto il suo sequestro e l'arresto di alcuni dirigenti, accusati di aver ...

Primo Maggio a Taranto : Brunori Sas - Levante e i Coma_Cose. Riondino : “Lottiamo per i nostri diritti e chiediamo che l’Ilva chiuda” : “A Taranto vogliamo che le istituzioni prendano in considerazione il nostro grido d’allarme, che è sempre lo stesso da cinque anni: quello per il diritto alla salute”. Michele Riondino, attore e direttore artistico – insieme a Roy Paci e Diodato – del contro-concertone di Taranto, ‘Uno Maggio Libero e Pensante‘, racconta a ilfattoquotidiano.it il senso di un evento e di una lotta. “Quello ...

Come sta andando a finire la vertenza dell'Ilva di Taranto : Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda , teme che l' Ilva principale industria italiana dell'acciaio . Dopo la riunione del 29, al Mise si torna a trattare il 4 aprile ma a quasi un anno ...

I giorni di vento a Taranto - quando nella città dell'Ilva tutto cambia : In Italia c'è una città dove i bambini non possono uscire a giocare. Non solo perché glielo vietano le mamme, o perché non ci sono parchi giochi, ma anche per un'ordinanza del sindaco che nei giorni di vento impone la chiusura delle scuole: troppo pericoloso a causa dell'inquinamento ambientale. Accade a Taranto, sud del Paese, la città dei due mari e di una fabbrica: l'Ilva, la più grande acciaieria ...

Ilva - la Taranto a Cinque stelle che sogna la decrescita felice : Trasformare la dismissione dell’acciaieria più volte sequestrata in un’occasione di re-impiego per i suoi 11mila dipendenti. Un sogno? Se lo è, nella città dei due mari potrebbero averlo fatto i 45mila elettori che alle politiche hanno scelto il M5S di Di Maio, il quale non ha mai fatto mistero di voler chiudere lo stabilimento...

Perché all'Ilva di Taranto è ancora tutto fermo : Prima i tempi lunghi per arrivare all'aggiudicazione della gara, adesso l'incertezza e il protrarsi delle scadenze. L' Ilva Appartenuta prima ai Riva, che si dimisero dalla linea di comando del gruppo ...

Ilva : ambientalisti - iniziativa a Taranto : ANSA, - Taranto, 18 MAR - Nuova manifestazione di cittadini e ambientalisti oggi a Taranto per richiamare ancora una volta l'attenzione sull'emergenza sanitaria e ambientale nel capoluogo ionico ...

Ilva di Taranto : quale futuro dopo la vittoria dei Cinque Stelle? : I grillini hanno fatto il pieno dei voti promettendo la chiusura e la riconversione dell'impianto. E ora a rischio c'è l'intesa con Arcelor Mittal

Ilva di Taranto - incidente sul lavoro : operaio addetto al tornio ferito a una mano : Il guanto dell'operaio si è impigliato nel tornio. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento. L'associazione...