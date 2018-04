Il violento terremoto di Sabato 28 Aprile al Sud Italia | ecco la profezia di Gustan

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Si chiamaLuciane Johansson, è brasiliana e si auto-definisce “Pastora di Dio”: in un video su Youtube ha annunciato con unadi aver avuto delle confidenze dal Signore su unche282018 distruggerebbe Pozzuoli e Napoli, facendo piangere l’intera. La clamorosa baggianata sta facendo il giro del web e ildi ieri sul Vesuvio avvertito in modo particolare a Portici e Sant’Anastasia, ha alimentato in tutta l’area partenopea ulteriori timori rispetto a un’imminente catastrofe. Soltanto ascoltando integralmente il video ci si può rendere conto della credibilità (sottozero) di questa “”. Non c’è neanche bisogno di entrare nel merito dell’approccio scientifico per la prevedibilità dei terremoti. Sappiamo bene quali sono le zone a rischio, ma altrettanto bene ...