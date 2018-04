Il Segreto | salta l’episodio del 1 maggio | anticipazioni trame da lunedì 30 aprile a

Salta incontro Segreto Usa-Corea del Nord : Washington, 21 feb. (AdnKronos/Dpa) – “All’ultimo minuto” la delegazione di funzionari Nordcoreani a Pyeonchang per i Giochi Olimpici invernali si è rifiutata di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence, in Corea del sud per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nel renderlo noto la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha sottolineato come la possibilità di un breve in contro con i leader della ...

