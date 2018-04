Il Segreto Anticipazioni 27 aprile 2018 | appuntamento serale

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un possibile ritorno : Molti sono stati i protagonisti della soap Il Segreto che hanno lasciato il cast della telenovela iberica. Tra questi Fernando Mesia, interpretato dall’attore Carlos Serrano. Si trattava del figlio di Olmo, Fernando era in antagonismo con Gonzalo e Maria, ricordate? Ebbene, secondo spoiler spagnoli ed indiscrezioni, Fernando potrebbe tornare nella scena. anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: alcuni indizi Il Segreto Magazine di aprile ...

Anticipazioni Il Segreto 26 aprile : Beatriz disperata - Nazaria inganna Mauricio Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto di Puente Viejo [Video]. Dopo la pausa del 25 aprile, oggi pomeriggio su Canale 5 alle 16:30 circa andra' in onda un nuovo appuntamento della soap scritta dalla Guerra. Cosa accadra' nel nuovo episodio dello sceneggiato iberico? Le Anticipazioni ci rivelano che Beatriz rimarra' delusa per qualcosa che riguarda il suo ex fidanzato Matias, Nazaria tramera' alle spalle del marito mentre ...

Il Segreto Anticipazioni fino al 5 maggio : Beatriz violentata? : Rieccoci con le nuovissime anticipazioni settimanali della celebre soap spagnola Il Segreto. Vi riveliamo che la prossima settimana la figlia di Hernando Dos Casas finirà nuovamente nei guai a causa della sua sbandata per Aquilino Benegas. Quest'ultimo, dopo averla a lungo corteggiata, cercherà di abusare della ragazza. Provvidenziale sarà l'intervento di Marcela e di Matias. Il Segreto, cancellata la puntata del 1° maggio Prima di rivelarvi le ...

Il Segreto Anticipazioni 27 aprile 2018 : Pedro vuole il divorzio - Dolores in crisi : La Mirañar decide di non partire per Lourdes per il dolore causato dalla richiesta di separazione avanzata dal marito.

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 27 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 27 aprile 2018: Pomeriggio – A Puente Viejo sono tutti pronti per partire alla volta di Lourdes, ma Dolores rinuncia in quanto è addolorata per la richiesta di divorzio che le è arrivata da Pedro. Prima serata – Dolores non vuole mostrare platealmente quanto sia triste per la lettera di Pedro e fa credere a Hipolito che la richiesta di divorzio sia uno scherzo. Julieta decide di non ...

Il Segreto Anticipazioni : CANDELA “abbandona” SEVERO e… : La scomparsa del piccolo Carmelito genererà una profonda frattura nel rapporto tra CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz) e il marito SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di spiegare nei nostri precedenti post, la pasticciera di Puente Viejo riceverà l’inaspettata visita dell’ex suocera Venancia Almagro (Inma Sancho) e, da quel momento in poi, non potrà ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Emilia e Alfonso in prigione : La soap opera Il Segreto continua a riscuotere molto successo anche in Italia ed è trasmessa su Canale 5. Dalla Spagna ci giungono Anticipazioni di puntate inedite. Scopriamole! Emilia e Alfonso in prigione Emilia e Alfonso Castaneda sono stati imprigionati con l'accusa di aver voluto uccidere Fe. Matias chiede al generale Perez di incontrare i suoi genitori in prigione. Il generale Perez De Ayala sollecita Emilia affinché gli parli di Matias e ...

Il Segreto Anticipazioni : Emilia e Alfonso arrestati e torturati - trama 1806 Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso arrestati per ordine del terribile generale Perez Ayala. Che cosa è successo? Di to le ultime news sulle trame spagnole della soap iberica. anticipazioni iberiche Il Segrato: Nicolas uccide un uomo, condannato a morte Nelle precedenti puntate de Il Segreto, Nicolas ha saputo che Mariana, prima di morire, aspettava un secondo figlio. Oltre il dolore per la scarcerazione del responsabile ...

Il Segreto Anticipazioni 26 aprile 2018 : Carmelo e Severo appoggiano Julieta : Nonostante le possibili ritorsioni di Francisca, Carmelo e Severo si dicono disposti ad appoggiare Julieta.

Il Segreto Anticipazioni : HIPOLITO non vuole che DOLORES frequenti TIBURCIO : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per assistere alla nascita dell’amore tra DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) e il “forzuto” circense TIBURCIO Comino (Cesar Capilla): come abbiamo avuto occasione di segnalare nei nostri precedenti post di anticipazioni, la proprietaria dell’emporio di Puente Viejo entrerà in uno stato di profonda depressione quando riceverà dal marito Pedro Mirañar (Enric Benavent) una lettera ...