Il Saint-Etienne vince a Montpellier

Ligue 1 - 32a giornata : il PSG impatta con il Saint Etienne ma il titolo non è in pericolo : Gli uomini di Emery soffrono contro i Verts ma trovano il pareggio , 1-1, al 91' e mantengono 14 punti di vantaggio sul Monaco , 2-1 al Nantes di Ranieri, . Il Lione , 5-0 al Metz, aggancia al terzo ...

Ligue 1 - un'autorete di Debuchy salva il Psg a Saint-Étienne : PARIGI - Per oltre un tempo in inferiorità numerica, il Paris Saint-Germain , è riuscito a rimontare e pareggiare al 91', nell'anticipo di St.Etienne , 1-1, . Cabella al 17' porta in vantaggio i ...