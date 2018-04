Il ruolo strategico dell' Italia nel contrasto all' agroterrorismo e alle epidemie agricole

agi

(Di venerdì 27 aprile 2018) Esperti di ogni parte del mondo uniti per una sorveglianza globale contro le malattiee colture, in una task force che condivide obiettivi e risultati: riunita recentemente a Bellagio, per iniziativaa Rockfeller Foundation, ha stabilito i criteri per un’azione congiunta contro possibili virus che possono colpire colture nelle diverse parti del mondo causando impatti a livello globale. A rappresentare l’in questa prestigiosa istituzione è il Centro Agroinnova’Università di Torino, diretto da Maria Lodovica Gullino: “L’– spiega all’Agi – può giocare unin questo contesto grazie ai vari progetti europei coordinati da Agroinnova nel campoa biosicurezza di piante e cibo condividendo strumenti di diagnosi, strategie di management e dati epidemiologici. Il concetto deve essere ...