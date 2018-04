Il Quirinale | ora tocca ai partiti | unica alternativa le urne

MATTARELLA CONVOCA FICO AL Quirinale / Governo M5s-Pd? Salvini avverte : "La gente strappa scheda elettorale..." : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo , Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:03:00 GMT)

Fico al Quirinale . Salvini : se il Pd va al governo la gente straccia scheda elettorale : Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale per il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Grida di incoraggiamento hanno accompagnato la terza carica...

Governo - Casellati al Quirinale . A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza centrodestra-M5S» : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...