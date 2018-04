Il Quirinale : ora tocca ai partiti - unica alternativa le urne : Un percorso lineare, super notarile, quello che Sergio Mattarella sta seguendo per tentare di dare un governo al Paese. L'esploratore Roberto Fico ha raccontato ieri pomeriggio al presidente...

MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo , Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra

Fico al Quirinale . Salvini : se il Pd va al governo la gente straccia scheda elettorale : Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale per il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Grida di incoraggiamento hanno accompagnato la terza carica...

Governo - Casellati al Quirinale . A lei il mandato esplorativo per «verifica maggioranza centrodestra-M5S» : Il capo dello Stato ha incaricato la presidente del Senato per tentare di formare il nuovo Governo . Dovrà relazionare Mattarella venerdì

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...