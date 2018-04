Il punto Il M5S tratta col Pd ma Salvini attende | Dal Friuli altra mazzata per i

Consultazioni – diretta. Gelmini : “Accordo se M5s riconosce Berlusconi”. I grillini : “Mai con lui”. Siria diventa primo punto : Uscire dallo stallo politico e avere un governo nel pieno delle sue funzioni per affrontare la crisi Siriana. E prima del prossimo Consiglio europeo previsto per fine giugno. E’ iniziato il secondo giro di Consultazioni al Quirinale e nel pomeriggio sono attese le delegazioni di Pd, centrodestra e M5s. Sul tavolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci sono solo i problemi nazionali, ma anche le questioni ...

'punto 1' del programma del M5S. Greco : 'No al clientelismo negli enti regionali' : Il candidato Governatore per il Movimento 5 Stelle, Andrea Greco , continua la sua campagna politica in cui spiega, punto per punto, il piano di governo dei penta stellati. Questa volta analizza il 'Punto 1' del programma di governo, ovvero quello che dice 'NO al clientelismo negli enti'. ' ...

Il punto di Aldo Cazzullo : «La falsa pista dell'intesa tra Dem e M5S» : Però un'alleanza con i grillini sarebbe per il Pd, per la sua cultura politica, per il suo elettorato, una forzatura, che rischierebbe di consegnarlo a una deriva demagogica e assistenzialista. ...

Consultazioni - Salvini : “punto a un governo stabile per 5 anni. Si parte dal centrodestra coinvolgendo il M5s” : “Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle Consultazioni al Colle. “Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. In uno dei passaggi fondamentali del breve ...

Governo - Di Maio : «Io premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Su beni culturali e ambientali nessun punto di contatto fra M5S e Lega : Si parla molto ormai di una possibile intesa di governo fra Cinque Stelle e Lega. Ma, per esempio, sulla cultura, sulla tutela del patrimonio storico-artistico, sull'ambiente, sulla natura, ci sono punti di contatto, di accordo fra Di Maio e Salvini? O non ce ne sono?Mi si obietterà (ed è vero, verissimo) che la cultura riveste scarsa importanza nella politica italiana. Lo prova il fatto che siamo agli ultimi posti in Europa per la ...

Camere - Ruocco (M5s) : “Fico resta un punto di riferimento fondamentale. Ci batteremo per nomi limpidi e puliti” : “Roberto Fico è un punto di riferimento fondamentale, per noi è assolutamente un nome da portare avanti”. Lo ha detto Carla Ruocco arrivando a Montecitorio per la riunione dei gruppi M5s prima dell’avvio delle votazioni per le presidenze. Voterete scheda bianca? “Vedremo, ci stiamo riunendo per fare il punto”. Se il centrodestra insistesse con la proposta di Paolo Romani per il Senato? “La coalizione – ...

Camere - Battelli (M5s) : “Il no ai condannati resta un punto fermo per noi - nessuna apertura” : “Il M5s è e deve rimanere fermo sul no ai condannati per le presidenze di Camera e Senato, togliamoci dalla testa che ci sono aperture in senso contrario. Il no ai condannati resta un punto fermo per noi”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Sergio Battelli, intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio L'articolo Camere, Battelli (M5s): “Il no ai condannati resta un punto fermo per noi, nessuna apertura” ...

Riforma pensioni/ Il punto di Boeri su Lega e M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il punto di Tito Boeri su Lega e M5S. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:26:00 GMT)