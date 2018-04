Il Pd | tra Berlusconi e Salvini

SALVINI : "MAI COL PD : GOVERNO M5S - CENTRODEStra"/ Video - ma Berlusconi vuole “sabotare” l'asse con Di Maio... : GOVERNO, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 20:09:00 GMT)

Berlusconi : “Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata” : Berlusconi: “Salvini non lascia il centrodestra, rottura inventata” Secondo il leader di Forza Italia “sarebbe un male tornare al voto”. Il segretario della Lega: “Non possiamo tenere il Paese sospeso per altri mesi” Continua a leggere

Berlusconi : "Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata" : Secondo il leader di Forza Italia "sarebbe un male tornare al voto". Il segretario della Lega: "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altri mesi"

Berlusconi - Salvini non lascia c.destra : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - Se Matteo Salvini resta nella coalizione dopo le Regionali? "Sicuro", quelle che riguardano la rottura della Lega "sono storie inventate da chi ha interesse a inventarle". Lo ...

Berlusconi lancia il centrodestra di minoranza. "Serve un programma per i primi 100 giorni" : Silvio Berlusconi è pronto per un governo di minoranza a guida centrodestra. "Sì, è un governo che in altri paesi non ha suscitato nessuna sorpresa - afferma il presidente di Forza Italia ai microfoni di 'Rainews24' -, un esecutivo di chi ha vinto le elezioni, che si presenta con un programma molto concreto, di 3-4 cose che si impegna a fare nei primi 100 giorni, e chiede al Parlamento la maggioranza si questo progetto"."Non ...

Berlusconi - c.destra in Aula per fiducia : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - "Secondo me succede che il centrodestra torna in Parlamento con un proprio governo per ottenere anche altri voti oltre ai suoi e magari" arrivare alla fiducia "attraverso ...

Berlusconi - Salvini non lascia c.destra : ANSA, - TRIESTE, 27 APR - Se Matteo Salvini resta nella coalizione dopo le Regionali? "Sicuro", quelle che riguardano la rottura della Lega "sono storie inventate da chi ha interesse a inventarle". Lo ...

BERLUSCONI : “GOVERNO M5S-PD? RISPOSTA NEGATIVA”/ Salvini : “Non tradisco Forza Italia - non cedo a veti” : Governo, Salvini: "Non tradisco BERLUSCONI". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:04:00 GMT)

Berlusconi : "Governo al centrodestra Pd-M5s? La fine dei dem" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour per le elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia di domenica prossima. Il Cavaliere è arrivato a Trieste e ha anche parlato degli scenari per la soluzione del '...

Berlusconi : Salvini non lascia il centrodestra - rottura inventata : "I 5 Stelle sono degli incapaci". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando con il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Il leader di Forza Italia, dopo l'affondo ai pentastellati, torna su Matteo Salvini: ...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, - "Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Berlusconi : soluzione non può che essere governo di centrodestra : Trieste, 27 apr. , askanews, 'Mi sembra che sia logico aspettare che il Pd assuma, come ha immaginato di fare, una decisione nella direzione del 3 maggio e poi si ritorna. Io credo che la soluzione ...

Governo - Salvini : "Non tradisco Berlusconi"/ Video - l'attacco a M5S e Pd : "No a Renzi e Boschi al potere" : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it