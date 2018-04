Il parco eolico più potente del mondo avrà anche pale gigantesche

Rinnovabili - Sudafrica : Building Energy firma due accordi per la costruzione di un parco eolico a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico nel Free State : Building Energy, multinazionale italiana che opera come Global Integrated IPP nel mercato delle energie Rinnovabili, ha firmato a Joannesburg due Power Purchase Agreement con il Governo Sudafricano per la costruzione e la gestione di un impianto eolico da 147 MW a Roggeveld e di un impianto mini-idroelettrico da 4,7 MW nel Free State. Le firme dei due PPA sono avvenute alla presenza del Ministro Sudafricano dell’Energia, Jeff Radebe e di Matteo ...

Enel avvia la costruzione del suo primo parco eolico in Illinois : Teleborsa, - Enel vola in Illinois . Attraverso la controllata per le rinnovabili statunitense Enel Green Power North America, Inc. , EGPNA, , la multinazionale dell'energia ha dato il via ai lavori ...

Enel avvia la costruzione del suo primo parco eolico in Illinois : Enel vola in Illinois . Attraverso la controllata per le rinnovabili statunitense Enel Green Power North America, Inc. , EGPNA, , la multinazionale dell'energia ha dato il via ai lavori per la ...

Arabia Saudita : SoftBank costruirà parco eolico da 200 miliardi : Il progetto punta a creare in Arabia Saudita il più grande parco eolico al mondo, con una capacità stimata in 200 gigawatt entro il 2030. Son ha sottolineato che il programma promette di creare 100.

Enel avvia costruzione nuovo parco eolico negli States : Teleborsa, - Enel , attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America , ha avviato la costruzione del parco eolico Diamond Vista, che avrà una capacità ...

Enel avvia costruzione nuovo parco eolico negli States : Enel , attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America , ha avviato la costruzione del parco eolico Diamond Vista, che avrà una capacità installata di circa ...

Enel : avvia costruzione parco eolico Diamond Vista in Usa : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha avviato la costruzione del parco eolico Diamond Vista, che avrà una capacità installata di circa 300 MW e sorgerà nelle contee di Marion e Dickinson, in Kansas. Una volta completato, Diamond Vista rafforzerà ulteriormente la posizione di Enel quale maggior operatore eolico dello stato con circa 1.400 MW di capacità ...

Enel : avvia costruzione parco eolico Diamond Vista in Usa (2) : (AdnKronos) – L’energia eolica coprirà il 100% dell’energia annuale necessaria ad alimentare le attività di Kohler negli Stati Uniti e in Canada, inclusi 85 stabilimenti di produzione, uffici e magazzini, e ridurrà di oltre il 25% le emissioni di gas serra di Kohler a livello globale. Il progetto è associato ad altri due Ppa a lungo termine che permetteranno di vendere l’energia e i crediti da rinnovabili generati da ...

I grillini contro il parco eolico off-shore progettato da un suo candidato al Senato : "La Regione si opponga al progetto del parco eolico off-shore a largo delle coste del Gargano settentrionale". Lo ha chiesto una consigliera regionale del M5S Rosa Barone, in merito alla istanza ...