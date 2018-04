Il neurologo non mi credeva | mi prescrisse antidepressivi Invece avevo un tumore

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) Si sentiva sempre stanca, non riusciva a finire le frasi, aveva notato un disequilibrio nel suo fisico. Kate Walsh, la dottoressa Addison Montgomery in "Grey's Anatomy", voleva urgentemente sottoporsi ad una risonanza magnetica, ma il suoche si stesse semplicemente lamentando, che fosse depressa. "Mi disse: 'E perché vuoi farla? Cosa pensi di trovare?'. Pensava: 'Sei un'attrice, hai 40 anni, non lavori'. Midegli": questo ha rivelato la Walsh al giornale SELF. L'esame,, è stato fondamentale, dato che, proprio grazie a quell'accertamento, le è stato diagnosticato unal cervello.Era il 2015 e l'attrice iniziava così la sua battaglia contro un meningioma. Che forse non le sarebbe mai stato diagnosticato se avesse seguito le istruzioni del suoe se non avesse insistito. "Io gli risposi: 'Con ...