huffingtonpost

: RT @MPenikas: Il neo futurismo di Luigi Di Maio - AlessioPetitto : RT @MPenikas: Il neo futurismo di Luigi Di Maio - MPenikas : Il neo futurismo di Luigi Di Maio - HuffPostItalia : Il neo futurismo di Luigi Di Maio -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Per capire lo stallo politico attuale nella formazione di una possibile maggioranza parlamentare bisogna partire dall'inizio. Da quell'affermazione beffarda di Beppe Grillo, "noi siamo un po' democristiani, un po' di destra un po' di sinistra. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee..." Già, ma quali? Un vecchio remake di Giorgio Gaber, anche lui alle prese con l'insostenibile leggerezza del confine che distingue destra e sinistra?Diè stato coerente con questa impostazione. Per il giovane leader, al pari del Duca di Mantova, nel Rigoletto di Giuseppe Verdi, "questa o quella per me par sono". La "donna è mobile qual piuma al vento" pronta a cedere le sue grazie al primo corteggiatore. Che di tratti della Lega di Matteo Salvini o del Pd di Maurizio Martina non fa poi molta differenza. Speriamo solo che il finale sia ...